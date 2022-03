Na twee jaar noodgedwongen thuisblijven: Tom Waes trekt opnieuw de wereld rond voor ‘Reizen Waes: wereldsteden’

TV Mi­ni-reü­nie van ‘One Tree Hill’-cast in nieuwe show van actrice Sophia Bush

Actrices Sophia Bush (39), Bethany Joy Lenz (40) en Hilarie Burton (39) leerden elkaar kennen op de set van de Amerikaanse dramaserie ‘One Tree Hill’ (2003). Jaren later zijn ze nog steeds bevriend. En nu zijn ze ook weer herenigd om televisie. Zowel Bethany Joy Lenz als Hilarie Burton zijn te zien in de nieuwe show ‘Good Sam’, waarin Sophia Bush de hoofdrol speelt. “Het zal de eerste keer zijn in veertien jaar tijd dat we samen te zien zijn op het scherm, en het is zo leuk”, vertelt een gelukkige Sophia Bush.

21 maart