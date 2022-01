Na ‘The Voice’-schandaal: “Jeroen Rietbergen nog tot voorjaar in behandeling bij afkickkliniek in de VS”

TVJeroen Rietbergen (50), de bandleider van ‘The Voice’ die schuld bekende op vlak van grensoverschrijdend gedrag, is eind vorige week vertrokken naar de VS. Volgens De Telegraaf zou Rietbergen daar nu wekenlang verblijven om in therapie te gaan voor zijn gedrag. Het is niet duidelijk hoelang de Nederlander er precies zal verblijven, maar het zou ‘tot het voorjaar’ duren.

Vorige week werd Rietbergen nog gespot op de luchthaven van Schiphol. Het leek er toen op dat Rietbergen Nederland ‘ontvluchtte’, want hij zou volgens ooggetuigen een trans-Atlantische vlucht hebben genomen. Dat lijkt nu te kloppen. Gisteren werd bekend dat hij gefotografeerd was op Atlanta International Airport. Daar zou hij vervolgens zijn overgestapt naar Nashville, Tennessee, om daar in therapie te gaan. Nadat hij voor het laatst werd gespot in Atlanta is hij sindsdien helemaal van de kaart verdwenen om de zware therapie te ondergaan.

Volgens de zogenaamde ‘juice channels’ zou Rietbergen verblijven bij The Ranch in Tennessee, een gespecialiseerde kliniek waar men onder meer behandeld kan worden voor een seksverslaving. De kliniek is gespecialiseerd in verschillende behandelingen op vlak van herstel en geestelijke gezondheid. “Een beter leven wacht op jou, wij kunnen helpen”, staat er te lezen op de website. In de brochure staat alvast dat er een ‘Men’s Sexual Recovery Program’ beschikbaar is.

Rietbergen kwam afgelopen week in opspraak vanwege de documentaire van ‘BOOS’. Daarin wordt hij door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij gaf zelf ook toe dat hij niet correct gehandeld heeft, en stapte op als bandleider bij ‘The Voice of Holland’. Sinds de docu naar buiten kwam, werd Rietbergen enkel nog gezien op luchthavens. Waarschijnlijk verbleef hij de dagen ervoor bij zijn familie in Zeeland. De villa waarin hij woonde met zijn vriendin Linda De Mol (57), die hem intussen aan de deur heeft gezet, had hij naar verluidt al langer verlaten.

