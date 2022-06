Na tegenvallende kijkcijfers: tweede seizoen van ‘De redders’ voorlopig enkel online te bekijken

Op televisie wist ‘De redders’ de kijkers dan wel niet te bekoren, maar online was de reeks wel een succes. Net daarom kiest Play4 ervoor om het tweede deel eerst online uit te zenden. “Het eerste seizoen legde online een mooi parcours af, wat het een ideale reeks maakt voor GoPlay”, klinkt het in een reactie van de zender in het Nieuwsblad. Volgens Play4 was het programma online ook vooral bij jonge kijkers populair. “We hebben het tweede seizoen nu al online gezet, zodat iedereen kan kijken op een zelfgekozen moment. Niet onbelangrijk voor jongere kijkers, die nu in de drukke blokperiode zitten. Voor hen kan het een welgekomen pauze zijn.”

In de docufictiereeks ‘De Redders’ - een hedendaagse versie van ‘Baywatch’ - beleven zes redders avonturen op het strand van Oostende en Mariakerke. In de serie acteren onder meer Julie Vermeire en haar vriend Laurins Dursin, en ook Joni Ceusters - de Tieltenaar die ‘Kamp Waes’ overleefde - is te zien in de reeks. De eerste aflevering van de reeks was vorig jaar al nergens te bespeuren in de Top 20 van best bekeken programma’s op maandag. Sommige afleveringen haalden zelfs maar 58.000 live-kijkers. De reacties op sociale media waren dan ook niet mals. “Ik heb de aflevering niet eens uitgekeken”, lieten meerdere kijkers weten op Twitter. Of ook: “Het is al lang geleden dat ik uit plaatsvervangende schaamte moest wegkijken van het scherm. Dit is zo’n programma.”