Na succes ‘Squid Game’: nieuwe Zuid-Koreaanse serie ‘The Silent Sea’ op Netflix speelt zich af op de maan

TV “Met een barbecue, in bikini en onder de zon”: zo vierde Kathleen Aerts kerst in ‘Villa Zuid-Afri­ka: Kerst onder de Evenaar’

Een brandende zomerzon, aperitief aan het zwembad en struisvogel op de barbecue in plaats van kalkoen op het kerstmenu. Allesbehalve een traditionele kerst, maar ook in de kerstspecial van ‘Villa Zuid-Afrika’ passeert de kerstman. In ‘Villa Zuid-Afrika: Kerst onder de Evenaar’, op dinsdag 28 december om 20u35 bij VTM, gaan Kathleen Aerts en haar gezin jingle all the way om hun villa in Zuid-Afrika tot een kerstparadijs om te toveren.

