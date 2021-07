Na rechtszaak: Nederlandse versie van Pippi Langkous-liedje wordt aangepast

TV Emotionele Linda De Win neemt afscheid van het scherm: “Kijkers, ik ga jullie missen”

2 juli Vanavond was het Linda De Win (65) haar laatste vragenuurtje tijdens ‘Villa Politica’. Bijna twintig jaar was ze een vaste waarde in het politieke programma waarin ze verschillende politici het vuur aan de schenen legde. Na een lange carrière bij de VRT gaat de journaliste nu op pensioen. “Ik heb het moeilijk op dit moment en moet even op mijn plooi komen”, zegt ze in tranen.