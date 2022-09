Na oproep van vorige week heeft Delphine Lecompte haar eerste dickpic gekregen: “Helaas een zieltogend exemplaar”

TVDe doorgaans schuchtere Delphine Lecompte kreeg maandagavond in ‘De allerslimste mens’ wat ze gevraagd had: één échte dickpic. Doorgaans dient een mens daar een klacht voor in, maar de dichteres kreeg er applaus voor. En dan was er nog jurylid Margriet Hermans die toegaf dat ze erotisch geprikkeld wordt als ze haar neus in de schaamstreek van haar partner duwt. Gelukkig werd er ook nog op hoog niveau gequizd in aflevering vijf. Daarbij moest Jonas Geirnaert voor het eerst het onderspit delven.

Een vies spelletje. Dat schreven we na de vorige aflevering, toen Boris Van Severen de potentiële winnaar leek, maar uiteindelijk alles verloor. Hoe vies ‘De allerslimste mens’ is weet nu ook Jonas Geirnaert. De rode loper lag uitgerold richting een zesde deelname, maar met dank aan één slechte filmvraag raakte hij de overwinning kwijt. Om dan, ondanks een grote voorsprong, door nieuwkomer Eva De Roo na een spannende 1-2-tussenstand in de finale naar huis gespeeld te worden. Niks is zeker in deze quizwereld. Behalve dat Eva De Roo ‘het zwarte beest’ is voor Jonas Geirnaert.

Even terug in de tijd, naar eind december 2016. Eva De Roo, Gilles Van Bouwel en Jonas Geirnaert strijden in ‘De slimste mens’ voor een finaleticket tegen Olga Leyers. Van Bouwel wint de aflevering. In een spannende finale kijken De Roo en Geirnaert elkaar in de ogen. Het is een lange finale. Eva heeft 392 seconden, Jonas 354. Uiteindelijk kan Jonas uitspelen indien hij vijf Belgische overbevolkte gevangenissen kan opsommen. Dat lukt niet, waardoor Eva bij de stand 35-44 overneemt. Ze krijgt de vraag wie Ibrahimovic is en weet perfect dat dat een Zweedse voetballer is die bij PSG speelt. Exit Geirnaert.

Finaleweken

Zes jaar later kruisen de ‘slimste wegen’ van De Roo en Geirnaert elkaar opnieuw. Jonas heeft alweer duidelijk de beste kaarten, maar moet uiteindelijk toch de finale aanvatten tegen Eva. Die speelt alles of niets en laat zich zakken tot een 1-2-stand. Om dan een gemakkelijke vraag te krijgen - wie is Kim Clijsters?- en instant ‘tennisster’ te roepen. En zo Geirnaert dus opnieuw naar huis te spelen. Met de troost dat hij als eerste deelnemer zeker is van een plaats in de finaleweken.

‘Het bange vleermuisje’ van de derde aflevering, kroonde zich eerder onverwacht tot winnares. Met wat geluk voor Delphine Lecompte, maar wel goed gedaan. En met dank aan de alweer allesbepalende filmpjesronde, waarin Jonas eerst bijzonder comfortabel de leiding nam, maar als laatste struikelde over zijn eigen fragment. Met ‘House of Gucci’ en ‘’Ridley Scott’ kroonde Lecompte zich duidelijk tot winnares.

De eerste aflevering van week twee zat trouwens vol wist-je-datjes. Zo vertelde Van Looy dat Antony Nti, de sympathieke leukerd van vorig seizoen, op de Forbes-lijst van meest belofte dertigers onder dertig jaar prijkt, dat de zoon van Gunther Neefs, die de zoon is van Louis Neefs, ook zingt, dat Eva De Roo opvallend lacht met de tong tussen de tanden en dat hijzelf altijd ‘muizenstrontjes’ op zijn boterhammen eet. Zelfs als daar al confituur op gestreken is. Delphine Lecompte gaf dan weer toe dat ze destijds een dievegge was. Van Stimorol-pakjes.

De leukste quotes

Eva De Roo (over Jonas): “Ge weet toch Jonas wie u vorige keer naar huis heeft gespeeld?” Waarop Jonas: “Dat weet ik nog heel goed. Ik droom daar nog elke nacht van.”

Delphine (of ze nu al dickpics heeft ontvangen): “Ja, ik heb de eerste ontvangen”, gevolgd door applaus. “Het was helaas een zieltogende, geriatrische, maar ja, je moet blij zijn met wat je krijgt.”

Bockie (over zichzelf en jurylid Margriet Hermans): “Het moet er prachtig uitzien op tv, denk ik. Het is precies de laatste twee die ze kiezen in de les lichamelijke opvoeding. De twee die overblijven...”

Hilarische momenten

Bockie toont hoe hij dankzij een schooldirecteur toch leerde lopen en kuiten heeft gekweekt. Hij verlaat daarvoor de jurytafel en laat zo zien dat hij de opnames in een korte broek doet.

Bockie vertelt een mop: “Ik stond eens aan de kassa bij den Aldi. ‘Je hebt kaas gestolen’, zeiden ze. Ik zei: ‘Maar neen, ik heb een alibrie.’” Waarop Erik Van Looy meldt dat hij een tv-reeks kent over kaas stelen: ‘Raspe’.

De kandidaten moeten alweer een praktische proef afwerken. Dit keer moeten ze een Justin Bieber-danspasje naspelen. “Al mijn literaire geloofwaardigheid weg”, zucht Lecompte na een belabberd danspartijtje.

Kantelmomenten

Geen of nauwelijks tijdsverschil in ‘3-6-9'. Eva De Roo start wel traag in de ‘Open deur’-ronde. Als radiopresentatrice blundert ze door niks te weten over Louis Neefs.

De ‘Puzzel’ wordt fluitend opgelost door ons trio. In de fotoronde maakt Delphine de beste beurt.

De filmpjesronde is alweer beslissend. Jonas profiteert maximaal van een zwak moment van Eva De Roo, die weinig weet over de inauguratie van Joe Biden. Ze pikt vervolgens 40 seconden in van Delphine. Jonas weet niks over de film ‘House of Gucci’. Eva kan maar 30 seconden inhalen, maar Delphine kaapt 90 seconden weg en wint zelfs.

In de finale maakt Jonas eigenlijk op geen enkel ogenblik het verschil. Eva geeft 20 goede antwoorden, Jonas welgeteld 6. Toch gaat De Roo voor erg veel risico door zich tot een 1-2-stand te laten zakken. Ze krijgt gelukkig een gemakkelijke vraag en geeft een goed antwoord binnen de seconde. Exit Jonas.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Delphine Lecompte: 480 seconden

2. Jonas Geirnaert: 421 seconden

3. Eva De Roo: 258 seconden

De stand

1. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Delphine Lecompte: 3 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen

3. Ella Leyers: 2 deelnames, 1 finale gewonnen; 1 finale verloren

Gert Verhulst: 2 deelnames, 1 overwinning; 1 finale verloren

5. Eva De Roo: 1 deelname, 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Jelle Cleymans (37), die deelnam in 2013, goed voor 5 deelnames en 3 overwinningen. De nieuwe spring-in-’t-veld, kortom.

