Na Nathalie Meskens en Andy Peelman: Ingeborg doet mee aan ‘De vuilste Jobs’

TV BINNENKIJ­KEN. Een high-tech villa met paarden­stal­len ter waarde van 5,9 miljoen euro in ‘Miljoenen­hui­zen’

Makelaar Arthur Rodenburgh haalt in ‘Miljoenenhuizen’ de Leonardo DiCaprio in zichzelf naar boven en filmt samen met een cameraman een pand in Oud-Turnhout. Vooral die laatste kijkt zijn ogen uit. “Zijn er een paar extra elementen die je wil benadrukken?” Het is maar een woord. Al snel tovert Arthur een televisie uit de grond...