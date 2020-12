Na mentale crash en twee jaar adempauze: Tom Van Dyck keert terug naar tv met hoofdrol in ‘Geldwolven’

Showbizz Tom Van Dyck over zijn crash: “Mijn vrouw heeft vaak met tranen in de ogen in mijn werkkamer gestaan”

3 december Bijna een jaar geleden, net voor de première van zijn nieuwe voorstelling ‘Het Beest In U’, ging het licht uit bij Tom Van Dyck. “Hij is gecrasht, zijn lichaam is op", klonk het, waarna de geplande data geannuleerd werden. In HUMO praat de acteur over wat er toen precies gebeurd is.