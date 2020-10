Na jaren van afwezigheid: ‘MTV Cribs’ keert eind oktober terug op de buis

TV Rijkdom van sterren maakte ‘MTV Cribs’ groot, bijna 20 jaar later blijkt hele show één grote leugen

14 januari “What’s up MTV, welcome to my crib”. Wie kent de bekende oneliner niet? Het Amerikaanse televisieprogramma ‘MTV Cribs’, waarin allerlei beroemdheden uit Hollywood een inkijk gunden in hun luxueuze en peperdure optrekjes, was razend populair. Nu, bijna 20 jaar na de eerste uitzending, blijkt de hele reeks opgezet spel.