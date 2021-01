Na het teleurstellende einde: Michael C. Hall wil het goedmaken met ‘Dexter’-fans

TV De eerste bewoner krijgt meteen een geheime opdracht in ‘Big Brother’

4 januari Jowi is vanavond de eerste die het Big Brother-huis mag betreden, en hij wordt meteen in de dagboekkamer verwacht. Hij krijgt meteen een opdracht van de alwetende stem, zien we in de eerste beelden: hij mag bepalen wie in een echt bed slaapt, en wie het met een vouwbedje moet doen. Kwestie van je meteen populair te maken...