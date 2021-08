Na het succesvolle origineel: de cast van ‘How I Met Your Father' is bekend

TVZeven jaar na het einde van de populaire serie ‘How I Met Your Mother’, krijgt de sequel van de reeks steeds meer vorm. De serie, die ‘How I Met Your Father’ zal heten, heeft zijn cast nu bekend gemaakt. Hilary Duff speelt de hoofdrol en ook Chris Lowell en Tom Ainsley krijgen een rolletje in de sequel.

De komediereeks van 10 afleveringen zal geproduceerd worden door de originele makers van ‘How I Met Your Mother’: Craig Thomas en Carter Bays. De serie gaat over Sophie die haar zoon het verhaal vertelt van hoe ze zijn vader ontmoette. Sophie en haar hechte vriendengroep beleven in hun jaren als twintiger en dertiger heel wat avonturen. Zo zoeken ze uit wie ze zijn, wat ze willen in het leven en hoe ze verliefd worden in het tijdperk van dating-apps en onbeperkte mogelijkheden. Wanneer de reeks in première gaat, is nog niet bekend.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm How I Met Your Mother

Dit is de volledige cast van de reeks:

- Hilary Duff schittert als Sophie en kruipt dus in de huid van de hoofdrolspeelster. Zij vertelt het verhaal aan haar zoon over hoe ze zijn vader heeft ontmoet. De actrice is de bekendste van de zes castleden en stond onder meer al op de set voor ‘Cheaper by the Dozen’ en ‘Gossip Girl’. Naast acteren staat Duff ook in voor de productie van ‘How I Met Your Father’.

- Chris Lowell (36) speelt Jesse, een ambitieuze muzikant die als Uber-chauffeur werkt om de eindjes aan elkaar te knopen. Hij wordt beschreven als iemand met een scherpe en cynische blik tegenover de liefde. Hij woont samen met zijn beste vriend, Tom. De acteur mocht al eerder rollen vertolken in ‘Grey’s Anatomy' en ‘Veronica Mars’.

- Francia Raisa (33) kruipt in de huid van Valentina, Sophies kamergenote. Het personage is een styliste en een goede vriendin van Sophie. Ze is impulsief en avontuurlijk en Sophie vertrouwt op Valentina’s vermogen om haar op te vrolijken als ze down is. Valentina is net terug van London Fashion Week met de beeldschone Brit Charlie. Francia Raisa speelde al mee in ‘The Mindy Project’ en ‘ The Secret Life of the American Teenage’. De actrice is ook bekend omdat ze een nier schonk aan haar vriendin Selena Gomez.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Hilary Duff, Chris Lowell en Francia Raisa © Photonews

- Tom Ainsley (29) speelt Charlie, een model dat verliefd werd op Valentina tijdens de London Fashion Week en haar volgde naar New York. Charlie, de zoon van conservatieve aristocraten, leeft al zijn hele leven in de bubbel van een rijk persoon. De acteur speelde ook al meer in ‘The Royals’.

- Tien Tran kruipt in de huid van Ellen, Jesse’s geadopteerde zus die net uit een klein boerendorpje naar New York is verhuisd nadat ze van haar vrouw was gescheiden. Ellen voelt zich meer op haar gemak op een biologisch slaveld dan in een duikbar in Brooklyn. Tran, een komiek, actrice en schrijfster, kreeg al rollen in ‘Space Force, Easy’ en ‘Sherman’s Showcase’.

- Suraj Sharma (28) rondt de cast af als Sid, Jesse’s kamergenoot en beste vriend. Hij is een nieuwe bar-eigenaar. Sharma acteerde al in de blockbuster ‘Life of Pi’.

Volledig scherm Tom Ainsley, Tien Tran en Suraj Sharma © Instagram

LEES OOK: