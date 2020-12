Na het stopzetten van hun realityshow: Kardashians sluiten nieuwe deal met Hulu

“Het is met pijn in het hart dat onze familie de moeilijke beslissing heeft gemaakt om een punt te zetten achter ‘Keeping Up with the Kardashians’. Na veertien jaar, twintig seizoenen, honderden afleveringen en heel wat spinoffs, zijn we iedereen die ons al die jaren gevolgd heeft meer dan dankbaar.” Zo kondigden de Kardashian-zussen begin september het einde van hun realityreeks aan. De serie ging op 14 oktober 2007 in première en zette de familie als merk in de markt. De afgelopen jaren verwierven ze zo globale bekendheid en ettelijke miljoenen op hun bankrekening. Het laatste seizoen zal begin 2021 uitgezonden worden bij E! Entertainment.

De clan is echter niet van plan om op hun lauweren te rusten en heeft al een nieuwe deal gesloten, ditmaal met entertainmentbedrijf Hulu, dat grotendeels in handen is van Disney en vooral bekend is van de gelijknamige streamingsdienst Hulu.com. De samenwerking tussen Kris Jenner en de vijf Kardashian-zusjes (Kim, Kourtney, Khloe, Kendall en Kylie) werd vannacht aangekondigd tijdens de Disney Investor Day-presentatie, maar hoe de nieuwe content er precies zal uitzien en of de dames er zelf in te zien zullen zijn, is nog niet duidelijk. Rob Kardashian, de enige broer in de familie, lijkt alvast niet mee in de deal te zitten; hij werd niet vernoemd in het persbericht. Het nieuwe materiaal van de Kardashians moet eind 2021 in première gaan.