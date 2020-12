Na einde van ‘De Wereld Draait Door’: Matthijs van Nieuwkerk komt met nieuwe show

TV Het wordt een hete kerst in ‘Thuis’: “De vrijgezel­len genieten de komende tijd van hun ongebonden­heid”

3 december Het is ‘Thuis’-kijkers al opgevallen: er hangt één en ander in de lucht. Het vluggertje dat Angèle met Didier in de voorraadkamer van Bar Madam beleefde, was duidelijk een voorbode van meer. Het gaat er tegenwoordig iets wilder aan toe dan anders, met dank aan de vele vrijgezellen die op ‘jacht’ zijn. Vooral Thilly spant de kroon, wat voor verdeelde meningen zorgt bij de kijkers...