Na een pauze van vier jaar: populaire horrorserie ‘Black Mirror’ hint naar zesde seizoen

De geruchten doen al langer de ronde, maar nu lijkt een zesde seizoen van de populaire horrorserie bevestigd. ‘Black Mirror’ deelde dinsdag op Twitter: “Wat hebben we gemist?” Niet veel later antwoordde Netflix: “Wetenschappers maken nog steeds robots die langzaam geavanceerdere AI gebruiken, alsof ze nog geen enkele aflevering van je show hebben gezien.” ‘Black Mirror’-fans zijn door het dolle heen met de terugkeer van de sciencefictionserie en vragen massaal naar meer informatie. “We hebben dringend nieuws nodig over het nieuwe seizoen.”

Lees meer onder de tweet.

Er is nog bitter weinig geweten over het zesde seizoen van ‘Black Mirror’. Het enige wat zeker is, is dat het seizoen langer zal zijn dan het vijfde. Het vijfde seizoen - dat eigenlijk het laatste zou zijn - telde amper drie afleveringen. In 2020 liet de bedenker Charlie Brooker weten dat de wereld te somber was om nog een vervolg uit te brengen. “Momenteel denk ik niet dat mensen staan te springen om verhalen te zien over samenlevingen die uit elkaar vallen”, klonk het destijds.

Nu zou de wereld dan toch klaar zijn voor een gloednieuwe reeks aan ‘Black Mirror’-afleveringen. De focus van de episodes zouden vooral liggen op de cinematografie. Naar verluidt werd elke aflevering behandeld als een film. De horrorreeks bestaat uit verschillende losstaande afleveringen, waarbij elke episode een eigen verhaal vertelt. In het verleden is het wel al voorgevallen dat er een overlapping was tussen de verhalen. Het overkoepelende thema van de duistere serie zijn de snelle technologische ontwikkelingen van tegenwoordig en de negatieve gevolgen hiervan op de samenleving.

Cast

In het zesde seizoen zullen enkele grote namen te zien zijn: Zazie Beetz (‘Deadpool 2', ‘Joker’), Paapa Essiedu (‘Murder on the Orient Express’), Josh Hartnett (‘Pearl Harbour’), Kate Mara (‘House of Cards’), Danny Ramirez (‘The Gifted’), Clara Rugaard (‘I Am Mother’), Auden Thornton (‘This Is Us’), Anjana Vasan (‘Killing Eve’) en Aaron Paul (‘Breaking Bad’). In de vorige seizoenen strikte ‘Black Mirror’ ook al een topcast. Zou zagen we onder meer Yahya Abdul-Mateen II, Jodie Whittaker, Daniel Kaluuya, Bryce Dallas Howard, Andrew Scott en Miley Cyrus aan het werk.

