Na een pauze van meer dan 10 jaar: ‘Law & Order’ krijgt een 21ste seizoen

Dick Wolf, bedenker van de reeks, probeert al jaren om ‘Law & Order’ opnieuw op de buis te krijgen. Wolf is dan ook erg gelukkig dat het hem eindelijk gelukt is. “Dit is echt een droom die uitkomt”, klinkt het onder meer. En ook bij NBC, het netwerk waar de serie op te zien is, reageert enthousiast. “‘Law & Order’ is één van de meest iconische shows in de geschiedenis van televisie. Het idee dat we samen met Dick aan een nieuw seizoen beginnen, voelt werkelijk fantastisch aan”, aldus Susan Rovner die aan het hoofd staat van Entertainment Content bij NBCUniversal. “Dit is geweldig nieuws voor NBC en voor fans van de serie.”

456 afleveringen

Verder gaf NBC nog niet veel details prijs. Op dit moment is er nog geen nieuws over een premièredatum. Ook over de cast is er nog niets geweten. In de twintig seizoenen die al verschenen zijn, doken er wel regelmatig nieuwe acteurs op. Meteen ook één van de redenen waarom de show zo lang op televisie te zien was. Zo was er namelijk steeds ruimte voor nieuwe personages en verhaallijnen waardoor de reeks zijn spanning wist te behouden.

Doorheen de jaren ontstond er af en toe wel eens een spin-off van de reeks. Denk bijvoorbeeld maar aan ‘Law & Order: SVU’. Deze laatste heeft de originele reeks trouwens al ingehaald, want deze spin-off telt ondertussen al maar liefst 23 seizoenen. In mei 2010 kwam ‘Law & Order’ na meer dan 456 afleveringen aan zijn einde. De reeks werd vervangen door ‘Law & Order: Los Angeles’, maar die bleek geen succes te zijn. Na amper één seizoen trok NBC de stekker uit de reeks. Showrunner Dick Wolf probeert al sinds 2015 om de reeks weer op buis te krijgen. Na zo’n zes jaar is het hem ook eindelijk gelukt.

LEES OOK: