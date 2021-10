Na een lief, een huis of boerin zoeken we nu ook een kind op tv: VTM zoekt mensen die samen een baby willen, maar géén relatie

TVOp tv een lief zoeken? Dat kennen we. Op tv een huis zoeken? Dat kennen we ook. Maar op tv op zoek gaan naar iemand met wie je een kind op de wereld wil zetten, zonder dat je die persoon je lief of echtgenoot noemt? Da’s nieuw. In ‘Ik wil een kind’ gaat VTM op zoek naar singles of koppels die graag een kind willen, maar er om de een of andere reden geen kunnen krijgen en dus op zoek zijn naar een andere alleenstaande of koppel om een kind mee op de wereld te zetten en dat op te voeden. Geen evident idee, maar experts zien heel wat voordelen aan bewust co-ouderschap. “Het welzijn van het kind is soms meer gegarandeerd dan in een traditioneel gezin.”