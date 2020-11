Na Duiker nu ook Wolf ‘ontmaskerd’: Jan Schepens beweert dat hij meedoet aan ‘The Masked Singer’

TV Zowel Giovanni Kemper, Stan Van Samang én Ian Thomas beweren dat ze de Duiker uit ‘The Masked Singer’ zijn

3 november Is de Duiker uit ‘The Masked Singer’ nu al bekend? Op hun Instagrampagina’s verklaarden zowel Giovanni Kemper, Stan Van Samen en Ian Thomas al dat zij de zanger onder het masker zijn. Maar dat klopt natuurlijk niet, want er kan maar één iemand schuilgaan in dat pak.