Na de vierde aflevering: dit zijn álle tips uit ‘The Masked Singer’ in een handig overzicht

TVHet grootste mysterie van het jaar is weer losgebarsten: welke bekende gezichten schuilen er achter de opzichtige maskers in ‘The Masked Singer’? Goed begonnen is half gewonnen, dus helpen wij nieuwsgierige speurneuzen graag een handje door alle tips die we tot nu toe kennen op een rijtje te zetten. Ken jij een van de deelnemers? Laat het ons dan weten in onze poll.

Miss Poes is één en al schoonheid en elegantie. Ze laat zichzelf graag in de watten leggen en ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Als een echte miss is ze politiek correct en is haar grootste droom ‘wereldvrede’. Maar ze laat zich niet doen en kan soms ook ‘kattig’ uit de hoek komen: “Ciaokes miauwkes. Hey, ik ben Miss Poes. Speciaal voor vandaag heb ik mijn mooiste jurk uit mijn collectie gekozen. Ik wuif iedereen toe want dat kan ik goed, en haal mijn mooiste tandpastasmile boven. Als Miss Poes voel ik de pressure om alle katten goed te vertegenwoordigen, dus ik ben vereerd dat ik hier aanwezig mag zijn. Bij deze plechtige opening van ‘The Masked Singer’. Ik heb er keiveel zin in. Ik voel de temptation helemaal. Zeg maar, er heeft nog niemand een lintje doorgeknipt. Dan telt dat toch niet? Ik verklaar de show officieel voor geopend!”

“Katten slapen het grootste deel van de dag, maar da’s helemaal niets voor mij”, vertelt Miss Poes nog. “Ik ben altijd wakker. Eens goed stretchen en ik ben klaar voor de dag. Ik kom sneller tot rust als ik m’n energie kwijt kan. De kat uit de boom kijken, daar heb ik geen geduld voor. Ik kan veel meer dan alleen stilzitten en mooi wezen. I have no limits. En trouwens, echte schoonheid zit vanbinnen. Het is fijn dat ik mezelf hier kan bewijzen, tussen de crème de la crème. Voor melk doe ik alles.”

“Tot nu toe was ik altijd poeslief. Maar ik ben geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. In het missencircuit is er misschien veel concurrentie. Maar ik kan toch supporteren voor het succes van anderen. Zolang ik maar met het kroontje naar huis ga. Ik zie er poezelig uit, want ik kom nog maar net piepen. En ik ben meestal even zacht als mijn vacht. Maar je moet geen misbruik van mij maken. Als je op mijn staart trapt, zal ik zeker blazen. En daarna helaas ook janken, maar dan is het er wel uit. Ik word pas echt kattig als ik honger heb. Nu heb ik honger naar meer. Mamma miauw! Ik scherp mijn perfect gelakte klauwen en richt mij op mijn volgende prooi. Ik zie dat helemaal zitten.”

“Ik ben geen typische luxepoes. Ik vind het wel heel tof om mezelf te pamperen. Een kattenwasje om mijn vacht te laten blinken. Al mijn nagels kleurrijk lakken. Dat zijn er wel wat. Maar mijn snorharen, die laat ik als kat liever staan. Die snorharen zijn handige voelsprieten. Waarmee ik snel aanvoel of iemand het goed met mij voorheeft. Dat is gelukkig meestal wel zo. Ik kus mijn vier pootjes dat ik zoveel steun krijg van de mensen rondom me. Dankzij hen voel ik me elke dag Miss Universe. Door dat gevoel spin ik zo luid. Daar komt niemand nog bovenuit.

Het meest recente optreden van Miss Poes

Hints

- “Ze wijst naar u Kevin, is het een ex van u?”, zegt Julie. “Is het Josje?”

- “’Ciaokes’ zegt ze in haar video”, merkt Karen op. “Iemand van Italiaanse afkomst?”

- “Een fantastische zangeres”, zeggen de speurders in koor.

- “Als ze zingt, klinkt ze een beetje als Hanne van K3", denkt Julie nog.

- “Het is wel echt een kleintje”, merkt Karen op.

- “Het filmpje verwijst naar Amerika en Ella Leyers heeft daar vier jaar gestudeerd”, herinnert Ruth zich.

-”Ik zat hier meteen te denken aan Loredana”, zegt Bart Kaëll.

- Andy Peelman zit nog steeds met Pommelien Thijs in zijn hoofd.

- Ruth: “We moeten het zoeken bij een jong, krachtig iemand. Een Olga Leyers, bijvoorbeeld.”

Drie tips, eentje is juist

1) Mijn papa is nog altijd een stukje bekender dan ik

2) Ik zing eigenlijk helemaal niet zoveel

3) Tweede keuze zijn heeft me toch al mooie resultaten opgeleverd

1) Ik wou altijd al sterartiest worden

2) Ik stond lang aan de zijlijn maar dat is nu verleden tijd

3) Ik heb een heel goeie band met mijn soulsisters

1) Ik ben niet spiritueel, maar ik geloof wel in geesten

2) Mijn carrière heeft aan een zijden draadje gehangen

3) Ik werd als kandidaat van een tv-programma

1) Ik zal altijd blijven dromen.

2) Ik ben klaar voor de volgende stap met mijn tijger.

3) Eigenlijk wist niemand dat ik een beetje kon zingen.

Ridder is super elegant en straalt veel power uit. Deze superheld is stoer en komt op voor de mensheid. Ridder lijkt recht uit de toekomst te komen en verkent de werelden die het pad kruisen: “Hola iedereen, heb geen schrik. Want Ridder, dat ben ik. Ik sta paraat. Je kan altijd op mij rekenen. Om jullie te beschermen tegen allerlei soorten kwaad. Ik ben een hoffelijke ridder. Maar ik ben niet in de middeleeuwen blijven steken. Dus ik ga dat ouderwets gedrag niet imiteren, want dat heb ik al genoeg gedaan. Ik heb voldoende power om een heel leger te bedwingen. Al hou ik niet van een ordinair potje vechten. Ik ben slimmer dan dat en sneller dan het licht. Om de wereld te redden moet je soms eenvoudig beginnen. Mijn eerste heldendaad? Het podium veroveren. Boom!”

“Als ridder moet je veel discipline hebben. Ik heb m’n leven zo ingericht dat ik altijd in supervorm ben. Ik ben een echt beest”, aldus Ridder. “De opofferingen die ik daar soms moet voor doen, heb ik daar echt voor over. Ik kwam al eens voor een harde confrontatie te staan, dus ik moet m’n krachten goed doseren. Want ik heb maar one life. Zonder m’n harnas ben ik veel fragieler. Ik ken m’n eigen achilleshiel, maar m’n zwakke plekken houden me niet tegen om op kruistocht te gaan. Ik ben nog maar net beginnen vechten en trek ten strijden. En garde!”

“Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel. Als er iets is waar een Megaridder niet tegen kan, is het onrecht. Ik zou alle pijn van de wereld overnemen. Als ik daardoor iedereen, blank of zwart, kan beschermen. Negativiteit kan mij soms hartzeer bezorgen. Maar dan gebruik ik mijn licht tegen het kwaad. Ik verspreid zoveel mogelijk licht en positiviteit. En geniet ervan als mensen dat oppikken. Maar ik hoef er geen standbeeld voor te krijgen. Ik ben niet zo'n blinker. Positieve vibes zijn voor mij de beste motivatie. Muy caliente. Dan wordt mijn krachtveld groter. Zoals de zon zal ik opkomen. Ik kan heel de wereld aan.”

“In deze wereld zijn er veel problemen om op te lossen. Echt heel veel. Dan kan ik mezelf toch niet onverschillig laten staan. Ik ben daardoor vaak van huis. Maar een stabiel hoofdkwartier is belangrijk. Daarom vind ik het zeker niet erg om rustig thuis te zijn bij mijn honey bee en mijn krachten aan te vullen. Elke keer als ik deze uitrusting aandoe, voel ik me meer en meer onoverwinnelijk. Dus onder mijn masker zit ik met mijn hoofd tussen de sterren. En daar blijf ik nog wel even.

Het meest recente optreden van Ridder

Hints

- “Dat is een zangeres, dat kan niet anders”, verzekert Kevin.

- “Het is wel een kleintje”, merkt Karen op.

- “Ze zegt ‘ola’ in het filmpje", vertelt Julie. “Dus ik dacht aan Belle Perez.”

- “’One life’ is een grote hit van Xandee geweest”, vertelt Ruth. “Maar ik hoor ook wel echt Clara Cleymans.”

- Andy Peelman zit met Free Souffriau in zijn hoofd.

- “Qua stemgeluid blijf ik aan Clara Cleymans denken”, zegt Ruth.

- Karen Damen meent de stem van Sylvie De Bie te herkennen.

- Ook hier denken de speurders een Limburgs accent te horen.

Drie tips, eentje is juist

1) Ik was heel jong toen ik mijn roeping heb gevonden

2) Ik ben niet de beste student want ik heb geen diploma

3) Ik ben een echte dame maar mijn naam doet denken aan een man

1) Ik ben het gewoon om de misdaad te bestrijden

2) Zingen is voor mij meer een bijberoep

3) Eén van mijn superkrachten is mijn talenknobbel

1) Voor mij is zilver veel mooier dan goud

2) Als ik kon, at ik alleen maar chocolade

3) Deze superheld blijft altijd heel nuchter

1) Je hoeft niet te winnen om succes te hebben

2) Ik vind het zalig als ik zingen en acteren kan combineren

3) Kinderen zijn mijn grootste fans

De wereld van Papegaai is over the top, disco én fiesta! In zijn beachbar schijnt altijd de zon en is elke dag funky en groovy. Papegaai ziet het leven door een roze (disco) bril en is altijd in voor een goed feestje. Hij is een echte entertainer en sfeermaker. Het woord ‘saai’ staat niet in zijn woordenboek: “Celebrate good times, woehoe! Ik ben Papegaai. Ik hoorde dat het tijd was voor een swingende party? Want dan ben ik er als de papegaaien bij. ‘The Masked Singer’ vind ik helemaal groovy. Deze papegaai hoort niet in een kooi. Ik wil doen wat ik wil, wanneer ik het wil. Ik leef dus op mijn eigen ritme. Mijn pootjes beginnen al te jeuken en te kriebelen. Deze vleugels kan ik niet langer bedwingen. Dus ik schiet ervandoor tot buiten de atmosfeer. Viva de Papegaai!”

“Disco draait om good vibes en die voel ik hier heel sterk”, aldus een uitbundige Papegaai. “Papegaaien zijn intelligente beestjes. Ik heb veel uitdagingen nodig om stress en probleemgedrag te vermijden. Misschien is dat de reden dat ik ervan geniet om zo druk bezig te zijn. Ik ga constant tegen 10 beaufort. Een 9-to-5-job is niets voor mij, daarvoor maak ik te graag veel tamtam. Ik leef elke dag alsof het m'n laatste is. Ik ben een papegaai zonder vrees. Geen uitdaging te zwaar voor deze wondermooie vleugels.”

“Papegaaien kunne heel oud worden. Maar ik leef aan een razend tempo. Alsof de morgen niet bestaat. Zelfs als piepkuiken liep ik voor op al de rest. Ik was jong. De wereld lag aan mijn voeten. Ik heb een heel leven achter mijn vleugels. Als je nest overhoop gehaald wordt, dan kan je even wankelen. Maar ik wil vooral vooruit, en route. Ik denk maar niet aan morgen? Ook al vlieg ik mezelf dan soms voorbij. Als het snel en goed gaat, dan vlieg ik in de zevende hemel. Ik ben een speelvogel en loop nooit helemaal in de pas. Dan voel ik me 1 op 1 miljoen.”

“Macho, macho man. Ik lijk een haantje-de-voorste. Dus je zou het niet verwachten, maar ik ben geen echte tafelspringer. Ik dans liever in het donker. Ik ben gek van alles wat ik doe. Toch zou ik dat het liefst doen zonder dat iemand me kent. Het is fabuleus dat mensen u graaf vinden. Maar hoge vogels vangen veel wind en dan voel ik mij soms te min voor alles. Daarom is ‘The Masked Singer’ dus de max. Hier voel ik mij daddy cool. Want niemand weet dat ik mij hier wegsteek. Dus ik kijk door mijn roze discobril en voel mij pretty fly for a papegaai.”

Het meest recente optreden van Papegaai

Hints

- “Wel een spring-in-’t-veld”, volgens Kevin.

- “Ik wil vrij zijn. ‘Ik wil leven, ik wil vrij zijn’, da’s een nummer van Spring”, merkt Karen op. “’Jan Zonder Vrees' is ook een nummer van Spring”, vult Julie aan.

- Julie: “Het is wel iemand die het gewoon is om op een podium te staan.”

- “Hij klinkt echt als Jonas Van Geel”, vindt Karen.

- “Ik twijfel of het geen vrouw is eigenlijk”, aldus Ruth.

- “Op twee momenten hoorde ik de stem van Mathias Coppens. Het klopt ook qua gestalte.”

- De dansbewegingen van Papegaai doen Bart Kaëll dan weer aan Sven De Ridder denken.

- Op basis van gestalte denkt Karen Damen aan een eerder kleine man. “Mathias Coppens.”

- Elodie is zeker van haar stuk: “Het is Wesley Sonck.”

Drie tips, eentje is juist

1) Ik vind helemaal niks fout aan foute muziek

2) Ladies, ik heb al een nummer 1-hit gescoord

3) Ik werk regelmatig samen met mijn broer



1) Mijn prachtige vleugels zorgen ervoor dat ik goed kan zeilen

2) Ik draai graag funky plaatjes met mijn lief

3) Ik kom uit één van de bekendste nesten van het hele land

1) Mijn tortelduifje is ook bekend

2) Ik heb al verschillende MIA’s gewonnen

3) Ik heb niet alleen disco-fever, maar ook musical-fever

1) Dit is niet de eerste keer dat ik een rol speel

2) Ik doe regelmatig levensgevaarlijke dingen

3) Ik ken Karen Damen heel goed. Maar echt heel heel goed.

Robots leven in een wereld van metaal. Met hun kleurrijke speelsheid lichten ze hun grauwe omgeving helemaal op. Ze vervelen zich geen moment in hun post apocalyptische setting waarin ze oneindig blijven meedraaien. Ze hebben ook een huisdiertje: “Biep biep. Ik ben Robot. Prettige kennismaking. Biep biep”, spreken de Robots voor het eerst. “The Masked Singer, dat zegt een Robot niets. Wat is dit voor rare wereld waar ik in terechtgekomen ben? Onder dit masker zitten alleen maar draadjes. Of ik geprogrammeerd ben om te zingen? Dat zal ik moeten uitproberen. Dat wordt een interessant experiment. Een testritje is altijd handig om te zien of alles op de juiste plek zit. Maar een paar losse vijzen zijn geen ramp. Dat kan alleen maar helpen om makkelijker los te komen. Tijd om te bewijzen dat ik gemaakt ben voor het podium!”

“Goeiemorgen, morgen, goeiedag”, laat de gele robot nog weten. “Ik merk dat m’n onderdelen stilaan op elkaar afgespeeld raken. Ik lijk soms wel tipsy en da’s een beetje lastig voor een controlefreak. Maar het is een pluspunt dat ik mezelf goed kan relativeren.” “Babbelen is een groot deel van mijn code”, aldus de blauwe robot. “Maar ik weet meestal heel goed wat ik moet zeggen. Met muziek kan je ook veel vertellen. Ik laat me leiden door de golven van het geluid.” In koor: “We draaien de volumeknop open en gaan nu feesten als de beesten.”

“Robots zijn de toekomst. Wij worden gebouwd met het oog op de mensen van morgen. Ik zie de toekomst dus heel positief Geladen in. Ik merk dat ik beter word met de jaren. Die evolutie is mijn streefdoel. Mensen zijn soms bang van technologische vooruitgang. Maar toch niet van ons? Ik ben zelfs heel kindvriendelijk. Ik ben dan wel van ijzer, maar mijn hart is niet van staal. Shit, ik ben stiekem echt slecht met technologie. Dat is soms echt ingewikkeld. als we 100% opgeladen zijn, zorgen we voor een zware stroomstoot. En krijgt de tegenstand... een serieuze shock.”

“Het is handig dat we dezelfde opvoeding gehad hebben daardoor begrijpen we elkaars handleiding beter. Als één van ons tilt slaat, kent de ander de juiste code. En kan die klaarstaan voor de assist-beep-entie. Al wordt er ook wel eens op een verkeerd knopje geduwd. Iedereen moet wel eens gerest worden, toch? Ik kan heerlijk genieten van mijn slaapstand. Terwijl ik graag tempo maak. Ik leef soms in slow motion. Hij zou nog wachten tot hij het gras ziet groeien. Als het erop aankomt, heb ik meer dan genoeg stuwkracht. En ga ik voor 7 rondes in 1 nacht. Zijt maar zeker, we will be back.”

Het meest recente optreden van Robots



Hints

- “Jens had goed gehoord dat ze het niet gewoon zijn om samen te zingen”, aldus Julie.

- Karen: “Het was door allebei echt prachtig gezongen. Ik denk dat het professionals zijn.”

- “Die blauwe robot kan goed rappen, net zoals Aster Nzeyimana”, laat Julie nog weten. “Maar Lize Feryn is wel groter”, denkt Andy Peelman.

- “Tipsy is een programma van Kat Kerkhofs en die is ook een beetje babbelziek. En Dries Mertens kan volgens mij rappen”, lacht Ruth Beeckmans.

- Ze zijn echt heel goed op elkaar ingespeeld”, aldus Ruth.

- Dimitri Vegas is volgens Andy Peelman ook een optie. “Maar dan moet hij wel stoppen met plaatjes draaien.”

- Jens: “In het filmpje vielen mij meteen de brooddozen van Studio 100 op, dus misschien Viktor en Marie Verhulst?”

- “Of misschien is het toch vader en dochter? Koen Wauters en Zita?”, vraagt Karen zich af

Drie tips, eentje is juist

1) Ik ben een echte ochtendrobot en ga elke avond vroeg slapen

2) Ik ben al een tijdje gelukkig getrouwd

3) Ik mocht onverwachts snel meespelen op het hoogste niveau

1) Als ik wil ontspannen is het tijd voor mij en mijn gitaar

2) Ik kan veel sneller lopen dan de andere robots

3) Je kon onze avonturen al volgen op tv

1) Ik ken hem al mijn hele leven

2) Ik kan gelukkig beter zingen dan dansen

3) Wat ik doe zit zeker en vast in de familie

1) Ik ben afkomstig uit het noorden

2) Ik lijk steeds meer op hem

3) Intense emoties maken ons beroep zo mooi

“Bonjour, ik ben Flamme Fatale", aldus het vurige figuurtje. “Ik brand van verlangen om aan ‘The Masked Singer’ te beginnen. Want ik weet van wanten. Maar ik ben wel een beetje nerveus. Ik sta hier met een bang hartje. Da’s niet erg, elk vuur begint met een voorzichtig vlammetje. Je moet het gewoon aanwakkeren. En dan ga ik de wereld rond. En eens m’n vonk overslaat, ben ik niet meer te blussen. Ik steek iedereen aan met m’n enthousiasme. En ik doe jullie allemaal smelten.”

“Ik ben iemand met veel passie. En die probeer ik als een lopend vuurtje te delen. Met iedereen rond mij. Soms ben ik zelfs iets te hartstochtelijk. Je t’adore! Dan moet ik mezelf even in de kiem smoren. Geen man of vrouw kan aan mijn sensualité weerstaan. Vuur kan allesverwoestend zijn, maar het kan ook verbindend werken.. Als een gezellig kampuur waarrond iedereen verzamelt. Dat doet me hard, doet me heet, doet me goed. Even uitblazen en ik laai weer helemaal op en knetter harder dan het meest verschroeiende haardvuur. “

“Ik kom hier over als een vurig type. Als je dichterbij het vingertje komt, draai ik je rond en rond en rond. Maar soms zit ik ook in zak en as. Dat verberg ik onder een laagje roet. Ik ben een vuurkorf vol tegenstrijdigheden. En daar komt soms vuurwerk van. Ook in mijn hoofd als het ontspoort. Ik wil niet gebrandmerkt worden. Daar twijfel ik ook vaak aan mijn eigen ondernemingen. Zo kwam ik ook koortsig hierheen. Mijn temperatuur blijft stijgen. Ik wil op het podium exploderen als dynamiet.

Het meest recente optreden van Flamme Fatale:

Hints

- “Goed gezongen, dus ik zoek in de richting van een professionele zangeres”, aldus speurder Ruth Beeckmans.

- “Ik denk dat we met een model te maken hebben, en ze heeft een Frans accent”, merkt Andy Peelman op.

- Julie Van den Steen: “Angèle heeft een iets hogere stem, maar misschien is het wel Nathalie Meskens.”

- “Ik hoor een soulstem. Heel goed gedaan, ook. Eline De Munck misschien?”, aldus Julie.

- “De naam die ik durf opwerpen, is Belle Perez”, stelt Andy Peelman.

- “Het is een lange en slanke dame. Misschien Pascale Naessens?”, vraagt Kevin zich af.

Drie tips, eentje is juist

1) Ik heb een warm hart voor talentenjachten

2) Mijn thuis is waar het rustig is

3) Ik stond al op één van de grootste podia van Europa

1) Ik ben een vrouw in een mannenwereld

2) Mijn Frans accent heb ik elke dag nodig voor mijn job

3) Ik speel al jarenlang hetzelfde rolletje

1) Ik kan heel erg genieten van yoga.

2) Ik ben één van de best verkopende Belgische artiesten.

3) Ik hou wel van lekker stomende en pikante cuisine.

Schorpioen is giftig, gevaarlijk en onvoorspelbaar. Wie op zijn of haar pad komt moet eraan geloven. Schorpioen heeft geen vaste stek, vertoeft in de natuur en leeft als ‘gypsy’ in een luxe nomadentent. Hij of zij richt z’n giftige pijlen op iedereen die te dicht komt. Schorpioen wil z’n evil side kwijt en likeable zijn, maar zal dit moeten bewijzen. “Oh hallo. Ik ben Schorpioen”, stelt de nieuwe Masked Singer zich voor. “Jullie betrappen me net vandaag terwijl ik hier lig te baden in luxe. Hopelijk zijn jullie niet jaloers. Ik ben een gevaarlijk wezen met scherpe kantjes. En pimped out, chromed out scharen. Die ik niet altijd onder controle heb. Dus pas op als je mij benadert of iets durft te vragen op een onbewaakt moment. Ik probeer aan mezelf te werken om mijn impulsen onder controle te houden. Maar dat lukt niet altijd. Oops, I did it again. Schorpioenen gaan meestal hevig te keer en rijten hun prooi aan stukken of vermorzelen ze helemaal. Ik zal proberen nog iets over te laten van de concurrentie. Maar ik kan nog niets beloven.”

“Het is een vergissing dat alle schorpioenen dodelijk zijn. Ja, tarara. We zijn alleen maar heel giftig. Wat sommigen prikkelbaar zouden noemen, noem ik liever een sterk karakter. Dat heeft er altijd al in gezeten. Ik wil alles zelf doen en ben niet op mijn mondje gevallen”, klinkt het terwijl een bordje van ‘Fata Morgana’ in beeld komt. Al kan ik dat wel verbergen als het nodig is. Dat komt omdat schorpioenen heel goed zijn in camouflage. Aan elke omgeving kunnen wij ons perfect aanpassen. Maar ik maak mij zeker niet onzichtbaar. Ik hou net heel erg van out of control bling bling. Als ik iets wil, kan ik dat niet wegsteken. Ik sla mijn slag. Klaar voor de afrekening. En dat zal iedereen geweten hebben.”

Het meest recente optreden van Schorpioen

Hints

- “Het is een zangeres, dat sowieso. Ik denk Kate Ryan”, aldus Bart Kaëll.

- Ruth Beeckmans: “Ik was onder de indruk van de performance. Ik denk misschien iemand uit de sportwereld.”

- “Ik meende een Gents accent te horen. Misschien Frances Lefebure?”, vraagt Elodie zich af.

- Ze heeft wel een speciale stem”, aldus Karen.

- Kevin: “Een redelijk jonge stem ook.”

Drie tips, eentje is juist

1) Ik stond een tijdje minder in de spotlights.

2)Ik kom uit een grote, warme familie.

3) In mijn job moet je giftig zijn om te kunnen overleven.

1) Ik zing voornamelijk op de radio

2) Ik ben op zoek naar de rol van mijn leven

3) Ik kan mensen heel gemakkelijk beïnvloeden

7. IJskoning

“Beste bevolking. Aan allen die gekomen zijn, proficiat. Uw ijskoning spreekt u fris en monter toe. Ik voel me een beetje merkwaardig. Alsof ik net ontwaak uit een diepe winterslaap. Ondanks mijn koude inborst wil ik hier toch het mooie weer maken. Ik hou van de winterse zon in mijn ogen. Misschien begeef ik mij op glad ijs. Dat ben ik ondertussen wel gewend”, klinkt het onder meer. Vervolgens komen er twee grote, rode dobbelstenen in beeld. “Daardoor hoef ik niet te vrezen voor een uitschuiver. Obstakels op mijn pad, glijd ik gewoon voorbij. Dat gaat hopelijk allemaal gladjes. Ik zal niet door het ijs zakken.”

Het meest recente optreden van IJskoning

Hints

- “Ik denk dat het iemand uit Limburg is”, aldus Kevin.

- “Hij heeft een mooie, warme stem.”

- “IJskoning. Ik dacht misschien aan een weerman?”, vraagt Jens zich luidop af.

- Kevin: “Volgens mij is het niemand uit de muziekwereld. Ik denk eerder een sportman.”

Drie tips, eentje is juist

1) Ik ben een icoon van de Belgische muziek.

2) Ik heb al meerdere titels op mijn naam staan.

3) Ik ben een echte kampioen in wat ik doe.

8. Konijn

“Ey ey ey ey. Dit is Ko-to-the-nijn aka Konijn. Ik hip hop hop hier met de juiste stijl het toneel op. “En ik ben 100 procent gereed om erin te springen”, klinkt het terwijl er met champagne gespoten wordt. Ik hoor graag bij de club. En hoor tot een hechte familie. Maar je zal zien dat ik ook alleen kan scoren. Yow, ik ben overduidelijk geen angsthaas. Daarvoor ben ik veel te brutaal. Ik ben een echte bad boy for life. Als ik wat rondsnuffel, kan ik het angstzweet van de anderen al ruiken. Dus bring it on.

Het meest recente optreden van Konijn

Hints

- “Ik hoorde echt een Brussels accent”, aldus Kevin.

- Karen denkt dan weer dat het om Vincent Banic gaat. “Want die is ook heel groot.”

Drie tips, eentje is juist

1) Mijn internationale ambities worden stilaan waar.

2) Ik kijk met veel plezier terug naar oude wedstrijden.

3) Ik ben niet bang om mij letterlijk bloot te geven.

ZIJ WERDEN AL GERADEN

1. Roos

Onder het pak van Roos zat niemand minder dan toptennisspeelster Yanina Wickmayer. Niemand van het speurderspanel had het juist geraden.

2. Radijsje

Onder het masker van Radijsje zat quizmaster Erik Van Looy verscholen. Geen verrassing, want alle speurders hadden het juist geraden.

3. Cycloop

Onder het pak van Cycloop hield uiteindelijk Bart Cannaerts zich schuil. Niemand uit het speurdersteam had het juist geraden.

4. Edelhert

Karen Damen kreeg haar gelijk. Net zoals Élodie Ouédraogo. Edelhert is niemand minder dan Johnny Logan.

