Na de vele beschuldigingen: Chris Noth niet langer te zien in laatste aflevering van ‘And Just Like That…’

TVIn de afgelopen weken werd Chris Noth (67) door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Als gevolg raakte de ‘Sex and the City’-acteur de ene job na de andere kwijt. Het fietsenmerk Peleton annuleerde hun reclamespot met Noth en ook zijn castingbureau heeft de samenwerking stopgezet. Daar blijft het bovendien niet bij, want Noth zou als gevolg van de beschuldigingen ook niet langer te zien zijn in de laatste aflevering van de ‘SATC’-reboot ‘And Just Like That…’.

Opgelet: dit artikel bevat spoilers over ‘And Just Like That…’

Mr. Big, het personage van Chris Noth, komt in de eerste aflevering van de ‘Sex and the City’-reboot al om het leven na een hartaanval. Normaal gezien was Noth wel nog te zien in de laatste aflevering van de show, maar daar komt nu wellicht verandering in. Volgens TV Line werd de scène in kwestie geschrapt na de vele beschuldigingen.

Laatste aflevering

In de laatste aflevering van ‘And Just Like That…’, die op 3 februari wordt uitgezonden in de Verenigde Staten, zien we hoe Carrie (Sarah Jessica Parker) naar Parijs gaat om de as van haar overleden geliefde uit te strooien over de brug Pont des Arts. Normaal gezien zou Mr. Big op dat moment heel even terugkeren in de fantasie van Carrie. Uit eerder opgedoken foto’s blijkt dat Parker en Noth de scène ook effectief samen opgenomen hebben.

Volgens bronnen zou Chris Noth echter niet langer te zien zijn in de laatste aflevering. Het creatieve team achter de reeks zou de opname niet noodzakelijk vinden voor het einde van de reboot. Bij HBO Max reageerden ze voorlopig nog niet op de geruchten. Noth zelf ontkent alle beschuldigingen. “De beschuldigingen tegen mij, geuit door personen die ik jaren, of zelfs decennia geleden heb ontmoet, zijn niet waar. Deze verhalen kunnen van 30 jaar of 30 dagen geleden zijn. Maar bij mij betekent nee altijd nee”, aldus de acteur in een statement.

De ‘SATC’-reboot ‘And Just Like That…’ is bij ons te zien op Streamz.

