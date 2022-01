Na de tweede aflevering: dit zijn álle tips uit ‘The Masked Singer’ op een rij

TVHet grootste mysterie van het jaar is weer losgebarsten: welke bekende gezichten schuilen er achter de opzichtige maskers in ‘The Masked Singer’? Goed begonnen is half gewonnen, dus helpen wij nieuwsgierige speurneuzen graag een handje door alle tips die we tot nu toe kennen op een rijtje te zetten. Ken jij een van de deelnemers? Laat het ons dan weten in onze poll.

De wereld van Edelhert is statig, chique en vol grandeur. Zelf straalt hij één en al kracht en zelfzekerheid uit. Edelhert is classy en heeft al wat meegemaakt. Hij laat zich niet makkelijk uit zijn lood slaan en heeft graag de touwtjes in handen: “Hertelijke groeten. Edelhert is mijn naam. Het is een waar genoegen om me aan jullie te presenteren. Als andere edelhertjes zich willen laten gelden, ‘burlen’ ze met veel kabaal. Maar ik hoef niet te brullen om te laten weten dat ik er sta. Mijn présence maakt al indruk genoeg. Ik ben niet aan mijn proefstuk toe. Bij spannende gebeurtenissen lukt het om mijn cool te bewaren. Ik zou zelfs kunnen overleven op Mars. Maar ik sta te dartelen als een jong veulen. Omdat ik niet kan wachten op het startschot. Dan voel ik me helemaal vrij. Say yeah!”

Het meest recente optreden van Edelhert

Hints

- “‘Ik zou op Mars kunnen leven’, zegt hij, misschien iemand die aan ‘Expeditie Robinson’ heeft meegedaan”, vraagt Karen zich af

- “Goede stem”, merkt Kevin Janssens op

Drie tips, eentje is juist

1) Ik heb een sterke connectie met klassieke muziek

2) Ik heb nog nooit zelf een nummer geschreven

3) Ik hou er van om andere mensen te coachen

1) Ik zat lang in een band maar ik kan het ook solo

2) Onder mijn gewei zit niet veel echt haar

3) Ik ben helemaal geen Vlaams Edelhert

Diep verscholen in een grot woont Cycloop. Hij is verlegen, terughoudend en onzeker. Soms raapt hij al zijn moed bij elkaar en komt hij eens buiten piepen. Wanneer hij zijn veilige onderwereld verlaat, is dit volledig uit zijn comfortzone. Ondanks zijn rijzige gestalte heeft hij een grote aaibaarheidsfactor en is hij erg lief: “Hoi, ik ben Cycloop. Hier staan we dan. Eindelijk oog in oog. Niet vanzelfsprekend want ik ben nogal verlegen. Ik voel me heel erg op mijn gemak in de schaduw van mijn grot. Ik kan daar maandenlang met iets bezig zijn zonder dat iemand me ziet. Maar af en toe moet ik mijn comfortzone verlaten en daglicht opzoeken. Dat is van algemeen nut. Al moet mijn oog dan wel even wennen aan het licht. Cyclopen zitten met een imagoprobleem. Maar ik ben geen bullebak. Ik eet geen mensen. Zelfs geen rood vlees. Dus ik zet mijn gêne aan de kant, kijk vooruit, maak oogcontact en je zal je ogen niet geloven.”

Het meest recente optreden van Cycloop

Hints

- “Ik zag in een filmpje ook een beenhesp liggen, dus ik dacht ook al aan een kok”, vertelt Kevin. Waarop Niels toevoegt “ja maar beenhesp, dat is vlees, dat is dan Otto-Jan Ham?”

- “Het is volgens mij niet iemand die in de showbizz zit”, merkt Karen op

- “Toen hij het had over zijn grot dacht ik spontaan aan een studio”, merkt Jens op

Drie tips, eentje is juist

1) Ik hou van verre reizen

2) ik ben in het buitenland al een paar keer in de prijzen gevallen

3) Ik ben jammer genoeg kleiner dan 1m75



1) De oceaan heeft geen geheimen meer voor mij

2) Normaal gezien zing ik alleen nummers die ik zelf geschreven heb

3) Ik heb nog nooit een Vlaams televisieprogramma gepresenteerd

Miss Poes is één en al schoonheid en elegantie. Ze laat zichzelf graag in de watten leggen en ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Als een echte miss is ze politiek correct en is haar grootste droom ‘wereldvrede’. Maar ze laat zich niet doen en kan soms ook ‘kattig’ uit de hoek komen: “Ciaokes miauwkes. Hey, ik ben Miss Poes. Speciaal voor vandaag heb ik mijn mooiste jurk uit mijn collectie gekozen. Ik wuif iedereen toe want dat kan ik goed, en haal mijn mooiste tandpastasmile boven. Als Miss Poes voel ik de pressure om alle katten goed te vertegenwoordigen, dus ik ben vereerd dat ik hier aanwezig mag zijn. Bij deze plechtige opening van ‘The Masked Singer’. Ik heb er keiveel zin in. Ik voel de temptation helemaal. Zeg maar, er heeft nog niemand een lintje doorgeknipt. Dan telt dat toch niet? Ik verklaar de show officieel voor geopend!”

Het meest recente optreden van Miss Poes

Hints

- “Ze wijst naar u Kevin, is het een ex van u?” zegt Julie. “Is het Josje?”

- “’ciaokes’ zegt ze in haar video”, merkt Karen op. “Iemand van Italiaanse afkomst?”

Drie tips, eentje is juist

1) Mijn papa is nog altijd een stukje bekender dan ik

2) Ik zing eigenlijk helemaal niet zoveel

3) Tweede keuze zijn heeft me toch al mooie resultaten opgeleverd

1) Ik wou altijd al sterartiest worden

2) Ik stond lang aan de zijlijn maar dat is nu verleden tijd

3) Ik heb een heel goeie band met mijn soul sisters

Ridder is super elegant en straalt veel power uit. Deze superheld is stoer en komt op voor de mensheid. Ridder lijkt recht uit de toekomst te komen en verkent de werelden die het pad kruisen: “Hola iedereen, heb geen schrik. Want Ridder, dat ben ik. Ik sta paraat. Je kan altijd op mij rekenen. Om jullie te beschermen tegen allerlei soorten kwaad. Ik ben een hoffelijke ridder. Maar ik ben niet in de middeleeuwen blijven steken. Dus ik ga dat ouderwets gedrag niet imiteren, want dat heb ik al genoeg gedaan. Ik heb voldoende power om een heel leger te bedwingen. Al hou ik niet van een ordinair potje vechten. Ik ben slimmer dan dat en sneller dan het licht. Om de wereld te redden moet je soms eenvoudig beginnen. Mijn eerste heldendaad? Het podium veroveren. Boom!”

Het meest recente optreden van Ridder

Hints

- “Dat is een zangeres, dat kan niet anders”, verzekert Kevin

- “Het is wel een kleintje”, merkt Karen op

- “Ze zegt ‘ola’ in het filmpje", vertelt Julie. “Dus ik dacht aan Belle Perez”

Drie tips, eentje is juist

1) Ik was heel jong toen ik mijn roeping heb gevonden

2) Ik ben niet de beste student want ik heb geen diploma

3) Ik ben een echte dame maar mijn naam doet denken aan een man

1) Ik ben het gewoon om de misdaad te bestrijden

2) Zingen is voor mij meer een bijberoep

3) Eén van mijn superkrachten is mijn talenknobbel

De wereld van Papegaai is over the top, disco én fiesta! In zijn beachbar schijnt altijd de zon en is elke dag funky en groovy. Papegaai ziet het leven door een roze (disco) bril en is altijd in voor een goed feestje. Hij is een echte entertainer en sfeermaker. Het woord ‘saai’ staat niet in zijn woordenboek: “Celebrate good times, woehoe! Ik ben Papegaai. Ik hoorde dat het tijd was voor een swingende party? Want dan ben ik er als de papegaaien bij. ‘The Masked Singer’ vind ik helemaal groovy. Deze papegaai hoort niet in een kooi. Ik wil doen wat ik wil, wanneer ik het wil. Ik leef dus op mijn eigen ritme. Mijn pootjes beginnen al te jeuken en te kriebelen. Deze vleugels kan ik niet langer bedwingen. Dus ik schiet ervandoor tot buiten de atmosfeer. Viva de Papegaai!”

Het meest recente optreden van Papegaai

Hints

- “Wel een sping -in’t-veld”, volgens Kevin

- “Ik wil vrij zijn. ‘Ik wil leven, ik wil vrij zijn’, da’s een nummer van Spring”, merkt Karen op

- Julie: “Het is wel iemand die gewoon is van op een podium te staan”

Drie tips, eentje is juist

1) Ik vind helemaal niks fout aan foute muziek

2) Ladies, ik heb al een nummer 1 hit gescoord

3) Ik werk regelmatig samen met mijn broer



1) Mijn prachtige vleugels zorgen ervoor dat ik goed kan zeilen

2) Ik draai graag funky plaatjes met mijn lief

3) Ik kom uit één van de bekendste nesten van het hele land

Robots leven in een wereld van metaal. Met hun kleurrijke speelsheid lichten ze hun grauwe omgeving helemaal op. Ze vervelen zich geen moment in hun post apocalyptische setting waarin ze oneindig blijven meedraaien. Ze hebben ook een huisdiertje: “Biep biep. Ik ben Robot. Prettige kennismaking. Biep biep”, spreken de Robots voor het eerst. “The Masked Singer, dat zegt een Robot niets. Wat is dit voor rare wereld waar ik in terechtgekomen ben? Onder dit masker zitten alleen maar draadjes. Of ik geprogrammeerd ben om te zingen? Dat zal ik moeten uitproberen. Dat wordt een interessant experiment. Een testritje is altijd handig om te zien of alles op de juiste plek zit. Maar een paar losse vijzen zijn geen ramp. Dat kan alleen maar helpen om makkelijker los te komen. Tijd om te bewijzen dat ik gemaakt ben voor het podium!”

Het meest recente optreden van Robots



Hints

- “Jens had goed gehoord dat ze het niet gewoon zijn om samen te zingen”, aldus Julie

- Karen: “Het was door allebei echt prachtig gezongen. Ik denk dat het professionals zijn.”

Drie tips, eentje is juist

1) Ik ben een echte ochtendrobot en ga elke avond vroeg slapen

2) Ik ben al een tijdje gelukkig getrouwd

3) Ik mocht onverwachts snel meespelen op het hoogste niveau

1) Als ik wil ontspannen is het tijd voor mij en mijn gitaar

2) Ik kan veel sneller lopen dan de andere robots

3) Je kon onze avonturen al volgen op tv

7. Flamme Fatale

“Bonjour, ik ben Flamme Fatale", aldus het vurige figuurtje. “Ik brand van verlangen om aan ‘The Masked Singer’ te beginnen. Want ik weet van wanten. Maar ik ben wel een beetje nerveus. Ik sta hier met een bang hartje. Da’s niet erg, elk vuur begint met een voorzichtig vlammetje. Je moet het gewoon aanwakkeren. En dan ga ik de wereld rond. En eens m’n vonk overslaat, ben ik niet meer te blussen. Ik steek iedereen aan met m’n enthousiasme. En ik doe jullie allemaal smelten.”

Het meest recente optreden van Flamme Fatale:

Hints

“Goed gezongen, dus ik zoek in de richting van een professionele zangeres”, aldus speurder Ruth Beeckmans.

“Ik denk dat we met een model te maken hebben, en ze heeft een Frans accent”, merkt Andy Peelman op.

Julie Van den Steen: “Angèle heeft een iets hogere stem, maar misschien is het wel Nathalie Meskens.”

Drie tips, eentje is juist

1) Ik heb een warm hart voor talentenjachten

2) Mijn thuis is waar het rustig is

3) Ik stond al op één van de grootste podia van Europa

ZIJ WERDEN AL GERADEN

1. Roos

Onder het pak van Roos zat niemand minder dan toptennisspeelster Yanina Wickmayer. Niemand van het speurderspanel had het juist geraden.

2. Radijsje

Onder het masker van Radijsje zat quizmaster Erik Van Looy verscholen. Geen verrassing, want alle speurders hadden het juist geraden.

