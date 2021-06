Na de seizoensfinale en de zomerse spin-off ‘Het geheim van Raven’: ‘Familie’ viert volgend jaar feest in de Lotto Arena

Deze avond zorgen vooral de psychiatrische ex-patiënt Simon (Braam Verreth) en de jaloerse Jonas (David Cantens) voor suspense , want het komt in de dubbelaflevering tussen die twee tot een gewelddadige confrontatie. Aangezien hun vete om Stefanie draait en actrice Jasmijn Van Hoof onlangs aankondigde dat ze ‘Familie’ verlaat, voorspelt dat niet veel goeds. Ook de kemphanen Lars (Kürt Rogiers) en Mathias (Peter Bulckaen) staan bij de uitreiking van de FJUTR-award lijnrecht tegenover elkaar. Het gala, dat door gastactrice Julie Van den Steen wordt gepresenteerd, krijgt vooral voor Lars een zeer verrassende wending. Hanne (Margot Hallemans) en Tobias (Elias Bosmans) zorgen al of niet voor de romantiek en de zwangere Iris (Marianne Devriese) en Peter (Gunther Levi) voor hét emo-moment. Al zijn er ook nog enkele surprises, zoals voor Raven (Aaron Blommaert). Het onverwachte bezoek dat hij krijgt, is meteen ook de start voor de zomerse mini-serie ‘Het geheim van Raven’, die meteen na de seizoensfinale op VTM GO te bekijken valt.

Liveshow

“30 jaar ‘Familie’ is een mijlpaal in de geschiedenis van VTM”, aldus Maarten Janssen, Channel Manager bij VTM. “Met elke dag meer dan 700.000 kijkers blijft de serie een niet te missen afspraak aan het begin van de tv-avond en dat al 30 jaar. Ook op het gratis online platform VTM GO staat ‘Familie’ steevast op kop met meer dan 12,6 miljoen views voor het huidige seizoen. Die 30ste verjaardag gaan we dus niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Onze concrete plannen in de aanloop naar 30 december doen we later nog uit de doeken, maar dit live spektakel in januari zal de grote apotheose zijn. Niet te missen voor de fans.”