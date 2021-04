Na de kus met Thomas schept ‘Big Brother’-finaliste Jill duidelijkheid: “Er kwam geen tong aan te pas”

TVHet zat eraan te komen. En toch. Toen Jill en Thomas - die even op bezoek was in het ‘Big Brother’-huis - in de aflevering van dinsdagavond hun eerste kus deelden, waren de fans dolenthousiast. Vandaag tempert Jill echter de verwachtingen. “We zien wel of hier een relatie van komt.”

Tijdens de persconferentie met de finalisten was er heel wat aandacht voor de liefdesstatus van de Nederlandse studente Jill (22). Zij had vanaf haar intrede in het huis een goede band met de Belgische commercieel adviseur Thomas (24). Na een tijdje gingen heel wat kijkers er dan ook van uit dat er meer aan de hand was tussen het tweetal, maar zelf zagen ze dat zo niet. En dus benadrukten ze keer op keer dat het om een zeer intense vriendschap ging.

Dat veranderde echter toen Thomas uit het huis werd gestemd. Plots leek Jill te beseffen dat ze meer voor haar maatje voelde, en ook Thomas liet iets gelijkaardigs optekenen in een gesprek met deze website. Weinig verrassend dus dat zijn blitzbezoek - dat eerder deze week werd uitgezonden - voor een nachtelijke zoen zorgde. “Het was een fijne kus. Het was kort. Gewoon smak en dat was het. Er kwam geen tong aan te pas, geen speeksel. Lip op lip, meer niet. We hebben niet getongworsteld”, aldus Jill daarstraks. “Ik kan echt beloven dat er geen tong bij te pas is gekomen, echt niet. Die kans heb ik helaas laten liggen.”

(lees hieronder verder)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hun verliefde kus betekent weliswaar niet dat Jill en Thomas zich nu halsoverkop in een relatie storten. “We hebben nog genoeg tijd om te bekijken hoe we erin staan”, zo vertelde de Nederlandse. “We gaan het met z’n tweeën bekijken.”

Liese en Nick zijn fan

Thomas en Jill krijgen alvast de zegen van medefinalisten Liese en Nick. “Thomas is superlief voor Jill. Hij neemt haar echt in bescherming en dat is heel mooi om te zien”, klonk het bij Liese. “Ik denk dat ze binnenkort veel gesprekken zullen moeten voeren en dat ze er dan wel uit zullen komen. Er mag in ieder geval geen druk achter zitten.”

“Thomas ontkende het altijd, en Jill ook. Maar ik zag vanaf de eerste dag dat het iets zou worden tussen hen. Hoe ze soms samen in de zetel zaten: dat doe ik toch niet met mijn beste maatje”, pikte een lachende Nick daarop in. “Ik hoop vooral dat Jill en Thomas een hele mooie tijd tegemoet gaan. Al denk ik wel dat dat zal lukken. Als je 24/7 op die manier met elkaar kan omgaan, lukt het in de buitenwereld ook wel.”

Nu al donkere wolken?

Na afloop van het persmoment bleef de klank echter nog eventjes aan, waardoor we vanop de eerste rij konden horen dat Jill de fuzz rond haar kus met Thomas niet begrijpt. Dat sprak ze ook uit tegenover Liese. “Dit wordt groter gemaakt dan het is”, klonk het stellig. Hopelijk denkt Thomas daar hetzelfde over, want anders is dat - volgens ons dan toch - bijzonder pijnlijk...

LEES OOK