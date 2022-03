Na de Ensors: hier kan u de winnende films en series bekijken

TVOp zaterdagavond zijn voor de twaalfde keer De Ensors, de Vlaamse film- en televisieprijzen, uitgereikt. De film ‘Dealer’ was één van de grote winnaars, maar ook ‘Grond’ en ‘Red Light’ vielen in de prijzen. Zoekt u nog inspiratie voor een nieuwe serie om te bingen of een film om lekker bij weg te zakken in de zetel? Geen probleem, want veel van de winnaars van de Ensors zijn integraal beschikbaar op streamingplatformen zoals Streamz of VRT NU.

1. ‘Dealer’

‘Dealer’ was de absolute winnaar in de categorie Film. Het regiedebuut van Jeroen Perceval wist maar liefst negen van de veertien nominaties te verzilveren. Het gaat onder meer om de Ensors voor Beste Film, Beste Regie en Beste Scenario. De prent slaagde er ook in om de Telenet Publieksprijs in de wacht te slepen.

‘Dealer’ is een verhaal over de 14-jarige Johnny die bij de gevestigde acteur Anthony op zoek gaat naar geluk en erkenning tegen de achtergrond van het nachtelijke straatleven. In de hoofdrol zien we nieuwkomer Sverre Rous als Johnny naast Ben Segers als Anthony en Veerle Baetens als moeder. Bart Hollanders vertolkt de rol van dealer Luca. De film is binnenkort integraal te bekijken op Streamz.

Ook ‘Red Light’ viel in de prijzen. Zo mocht acteur Geert Van Rampelberg de prijs voor Beste Acteerprestatie in een Ondersteunende Rol in ontvangst nemen. Na amper twee maanden tijd had de reeks een record te pakken op Streamz, en werd het de meest bekeken serie op het platform.

In ‘Red Light’ spelen de Nederlandse actrices Carice van Houten, die u wel kent van ‘Game of Thrones’, en Halina Reijn, die de reeks ook bedachten, aan de zijde van Vlaamse actrice Maaike Neuville. Ze komen terecht in de gevaarlijke en intrigerende wereld van mensensmokkel, prostitutie en uitbuiting in Antwerpen en Amsterdam. Gaandeweg komen de absolute tegenpolen erachter hoezeer ze elkaar nodig hebben om hun problemen op te lossen.

3. ‘Grond’

Voor televisie was ‘Grond’ één van de grote winnaars. ‘Grond’, van regisseurs Adil El Arbi, Bilall Fallah en Mathieu Mortelmans, werd bekroond met de Ensors voor Beste TV-Serie, Beste Scenario (TV-Serie) en Beste Acteerprestatie in een Hoofdrol (TV-Serie) voor Yassine Ouaich.

Wie als moslim in België het loodje legt, zadelt zijn nabestaanden op met een groot dilemma: waar moet hij of zij begraven worden? Hier of in het land van herkomst? Wanneer Ishmael, Smile voor de vrienden, het repatriëringsbedrijf van zijn vader overneemt, lijkt hij dé oplossing voor het probleem te hebben gevonden. De gerenommeerde serie komt binnenkort op Streamz.

De Ensor voor Beste Jeugdfictie ging naar ‘Mijn vader is een saucisse’. De prent was het speelfilmdebuut van regisseur Anouk Fortunier. De film staat al op Streamz.

De film toont een portie feelgood over een prettig gestoorde familie, en meer bepaald de band tussen vader Paul, gespeeld door Johan Heldenbergh en zijn dochter Zoë, vertolkt door Savannah Vandendriessche. Wanneer Paul in een bevlieging zijn job als bankier opgeeft om acteur te worden, is zijn vrouw daar allesbehalve blij mee. Volgens haar worstelt hij met een depressie of een burn-out. Alleen Zoë gelooft als enige in haar vader, en duikt samen met hem het avontuur in.

Het tweede seizoen van ‘Beau Séjour' werd bekroond met enkele Ensors: die van Beste Regie, Beste Montage en Beste Kostuum. De eerste twee seizoenen van de fictiereeks staan op VRT NU.

Oud-commandant van de Marine Maurice (Gene Bervoets) ziet zijn eigen lijk hangen aan de mast van de zeilboot ‘Beau Séjour’. Wanneer hij drijfnat wakker wordt op het strand merkt hij dat niemand hem kan horen of zien. Even later verneemt hij dat hij dood is door zelfmoord. Maurice kan dit niet geloven. Wat is er aan de hand? Dat zijn familie hem liever kwijt dan rijk is, blijkt uit de achteloze, soms ronduit koude reacties van zijn drie dochters (Greet Verstraete, Emilie De Roo, Lize Feryn) en ex-vrouw (Katelijne Verbeke) op zijn dood. Maurice begint zijn eigen dood te onderzoeken. Dan ontdekt hij dat er enkele ‘zieners’ zijn, mensen die hem wel nog kunnen zien en met wie hij kan praten. Maar waarom net deze mensen?

6. ‘Cool Abdoul’

Ook het Gentse boksdrama ‘Cool Abdoul’ viel in de prijzen. Nabil Mallat won de Ensor voor Beste Acteerprestatie in een Hoofdrol (Film). Het leven, van Ismaïl ‘Cool’ Abdoul werd geregisseerd door Jonas Baeckeland.

De film gaat over het leven van de Gentse bokser Ismaïl Abdoul. Zijn leven ging van gevierd bokskampioen over bekende portier tot verdachte van een overval. Stof genoeg dus voor een karaktergedreven drama over dromen, ambitie en tragiek. Bekende koppen die meespelen zijn onder meer Anemone Valcke in de rol van Sylvie, de grote liefde van Abdoul, en Johan Heldenbergh als coach.

‘Hi My Name is Jonny Polonsky’ was de winnaar in de categorie Documentaire Film. De documentaire werd gemaakt door Otto-Jan Ham en Sjoerd Tanghe en gaat over een rockster die maar niet doorbreekt. Helemaal te bekijken via VRT NU.

In 1996 verschijnt de debuutplaat van de jonge Amerikaan Jonny Polonsky. Het wordt een van de favoriete favoriete platen aller tijden van de 18-jarige Otto-Jan Ham. Polonsky breekt echter niet door en verdwijnt van de radar. Tot, bijna 25 jaar later, Otto-Jan de vergeten muzikant naar België haalt in een ultieme poging de zachtaardige rocker alsnog gelanceerd te krijgen. Een hartverwarmend portret van een man die het, ondanks alles, net niet gehaald heeft.

‘Het leven in kleur’ was dan weer de winnaar in de categorie Documentaire TV. Reporter Karine Claassen toont in de vijfdelige docuserie het racisme in Vlaanderen. Valt dat wel mee of niet? De reeks zoekt het uit en peilt zonder taboes naar het racisme in ons onderwijs, justitie, media, en in ons allemaal. De docureeks is intergraal te bekijken op VRT NU.

De Ensor voor Beste Animatie ging naar ‘Meneer Papier’. De serie laat de allerkleinsten filosoferen. Meneer Papier knipt en plakt zijn eigen wereld. Maar niet alles wat hij knipt, doet zomaar wat hij wenst. Alle 26 afleveringen zijn te bekijken via VRT NU.

Het is een mooie dag en Meneer Papier gaat naar buiten voor een wandeling. Hij vindt een paar oude kranten, haalt zijn schaar tevoorschijn en begint te knippen wat hij nodig heeft voor de wandeling: een hoed tegen de zon en een hond tegen zijn eenzaamheid. Als hij bij een rivier aankomt, knipt hij een brug om overheen te lopen. En als de hond honger krijgt, knipt Meneer Papier een worstje. Als Meneer Papier thuiskomt en er geen krant meer over is, vouwt hij de hond tot een vogel zodat die een welterusten-liedje voor hem kan zingen. Wat een heerlijke dag was het.

