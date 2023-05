Na controverse door Netflix, die haar neerzette als zwarte vrouw: wat weten we écht over het leven van koningin Cleopatra?

TVHet is al even geleden dat een Netflixdocumentaire nog eens zoveel verontwaardiging losmaakte bij het grote publiek. ‘African Queens: Queen Cleopatra’, vertolkt door Adele James en verteld door Jada Pinkett Smith, wordt de grond ingeboord op Rotten Tomatoes. Maar nog veel opmerkelijker: zelfs Egyptenaren zijn razend over de reeks, en roepen op tot een boycot. Oorzaak van de twist is de huidskleur van de iconische koningin, die volgens de programmamakers mogelijk zwart was. Waarom denken ze dat, en wat weten we écht met zekerheid over de onsterfelijke Cleopatra? “Ze sloot zich op in haar kamer, om daarna nooit meer buiten te komen.”