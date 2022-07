Na commotie over het ‘verbannen’ van ‘F.C. De Kampioenen’: zo beslist de VRT wat u al dan niet mag zien

Celebrities Zoon van Reese Wither­spoon maakt acteerde­buut in Net­flix-se­rie ‘Never have I ever’

Deacon Phillippe (18), de zoon van wereldsterren Reese Witherspoon (46) en Ryan Phillippe (47), treedt in de voetsporen van zijn ouders. Hij maakt zijn acteurdebuut als gastster in het derde seizoen van de Netflix-Original ‘Never have I ever’.

28 juli