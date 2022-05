Na brute behandeling vorig seizoen: Worden de verliezers van 'Huis Gemaakt' dit jaar beter opgevangen?

Jobat Bijverdie­nen: hier kan je terecht en dit loon mag je verwachten

De inflatie is torenhoog: in maart bereikte ze maar liefst 8,31 procent, aldus Belgisch statistiekbureau Statbel. Enkel in maart 1983 kwam de inflatie met 8,92 procent nog hoger uit in ons land. Heb je nood aan een extra financiële injectie om de eindjes aan elkaar te knopen? Dan biedt een bijverdienste mogelijk een uitweg. Jobat.be geeft een overzicht van de opties.

27 mei