Na Apple en Microsoft denkt ook Netflix na over streamingplatform voor games

Met deze uitbreiding springt Netflix laat op de boot, want in 2019 gingen Microsoft en Google het platform al voor. Op 14 november 2019 lanceerde het eerstgenoemde Amerikaanse technologiebedrijf Xbox Cloud Gaming. Enkele dagen later volgde Google met Google Stadia. Apple nam een voorbeeld aan de twee bedrijven en lanceerde vorig jaar hun eigen gamingplatform Apple Arcade.

Hoewel de streamingdienst de uitbreiding nog niet bevestigd heeft, liet het bedrijf in een verklaring, gepubliceerd door zowel The Information als Polygon, de deur open voor het idee om meer te gaan doen met gaming. “Onze leden waarderen de verscheidenheid en kwaliteit van onze content. Daarom breiden we ons aanbod voortdurend uit, van series tot documentaires en zelfs reality-tv. Onze abonnees vinden het ook leuk om rechtstreekser bezig te zijn met verhalen waar ze van houden. Niet alleen via interactieve shows zoals ‘Bandersnatch’ en ‘You vs Wild’, maar ook via games gebaseerd op ‘Stranger Things’, ‘La Casa de Papel’ en ‘To All the Boys’. We zijn heel enthousiast om meer met dit soort interactieve entertainment verder te gaan”, klinkt het.