Na alle heisa en schandalen: ‘The Voice of Holland’ keert terug (maar dan wel in een nieuw jasje)

TV Paul De Grande koopt toch woning uit ‘Huizenja­gers’: “Zonder camera's erbij was het een ander verhaal”

“Na dat nieuwe advies heb ik mijn mening moeten herzien.” Primeur in ‘Huizenjagers’. Na het afkeuren van drie luxewoningen kocht ‘Stukken van mensen’-gezicht Paul De Grande (73) alsnog het eerste pand dat de makelaars hem lieten zien. Paul had een budget van maar liefst twee miljoen euro, maar zelfs met dat bedrag vond hij niks naar zijn smaak. Wat heeft hem van gedachten doen veranderen? En is zijn royale budget nu volledig besteed? “Ook al was ik maanden op zoek: je moet eerst altijd onder de prijs bieden.”