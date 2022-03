Na aflevering negen: dit zijn álle tips uit ‘The Masked Singer’ in een handig overzicht

TVHet grootste mysterie van het jaar is weer losgebarsten: welke bekende gezichten schuilen er achter de opzichtige maskers in ‘The Masked Singer’? Goed begonnen is half gewonnen, dus helpen wij nieuwsgierige speurneuzen graag een handje door alle tips die we tot nu toe kennen op een rijtje te zetten. Ken jij een van de deelnemers? Laat het ons dan weten in onze poll.

Miss Poes is één en al schoonheid en elegantie. Ze laat zichzelf graag in de watten leggen en ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Als een echte miss is ze politiek correct en is haar grootste droom ‘wereldvrede’. Maar ze laat zich niet doen en kan soms ook ‘kattig’ uit de hoek komen: “Ciaokes miauwkes. Hey, ik ben Miss Poes. Speciaal voor vandaag heb ik mijn mooiste jurk uit mijn collectie gekozen. Ik wuif iedereen toe want dat kan ik goed, en haal mijn mooiste tandpastasmile boven. Als Miss Poes voel ik de pressure om alle katten goed te vertegenwoordigen, dus ik ben vereerd dat ik hier aanwezig mag zijn. Bij deze plechtige opening van ‘The Masked Singer’. Ik heb er keiveel zin in. Ik voel de temptation helemaal. Zeg maar, er heeft nog niemand een lintje doorgeknipt. Dan telt dat toch niet? Ik verklaar de show officieel voor geopend!”

“Katten slapen het grootste deel van de dag, maar da’s helemaal niets voor mij”, vertelt Miss Poes nog. “Ik ben altijd wakker. Eens goed stretchen en ik ben klaar voor de dag. Ik kom sneller tot rust als ik m’n energie kwijt kan. De kat uit de boom kijken, daar heb ik geen geduld voor. Ik kan veel meer dan alleen stilzitten en mooi wezen. I have no limits. En trouwens, echte schoonheid zit vanbinnen. Het is fijn dat ik mezelf hier kan bewijzen, tussen de crème de la crème. Voor melk doe ik alles.”

“Tot nu toe was ik altijd poeslief. Maar ik ben geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. In het missencircuit is er misschien veel concurrentie. Maar ik kan toch supporteren voor het succes van anderen. Zolang ik maar met het kroontje naar huis ga. Ik zie er poezelig uit, want ik kom nog maar net piepen. En ik ben meestal even zacht als mijn vacht. Maar je moet geen misbruik van mij maken. Als je op mijn staart trapt, zal ik zeker blazen. En daarna helaas ook janken, maar dan is het er wel uit. Ik word pas echt kattig als ik honger heb. Nu heb ik honger naar meer. Mamma miauw! Ik scherp mijn perfect gelakte klauwen en richt mij op mijn volgende prooi. Ik zie dat helemaal zitten.”

“Ik ben geen typische luxepoes. Ik vind het wel heel tof om mezelf te pamperen. Een kattenwasje om mijn vacht te laten blinken. Al mijn nagels kleurrijk lakken. Dat zijn er wel wat. Maar mijn snorharen, die laat ik als kat liever staan. Die snorharen zijn handige voelsprieten. Waarmee ik snel aanvoel of iemand het goed met mij voorheeft. Dat is gelukkig meestal wel zo. Ik kus mijn vier pootjes dat ik zoveel steun krijg van de mensen rondom me. Dankzij hen voel ik me elke dag Miss Universe. Door dat gevoel spin ik zo luid. Daar komt niemand nog bovenuit.”

“Als Miss Poes heb ik een heel elegant imago. Dus op fotoshoots ben ik altijd op mijn mooist. Maar ik hou ook wel van gekke bekken trekken. Daar kan ik iedereen makkelijk mee doen lachen. Al kan ik het niet laten om met mijn ogen te rollen als iets me niets zint. Gelukkig hoef ik dat niet vaak te doen, want ik geniet heel erg van mijn leven zoals het nu is. Dat zoveel mensen apprecieren wat ik doe is het mooiste compliment dat ik kan krijgen. Op een dag wil ik graag iedereen trots maken en tonen dat ik mijn missentitel verdien. Ik heb zin om te bewegen dus ik zal zeker mijn kat niet sturen.”

“Als mensen m’n schattige poezensnoetje zien, raken ze helemaal vertederd. Dat vind ik prima, zolang ze ook verder kijken. Want ik heb veel meer te bieden. Ik wil zo graag laten zien dat ik het allemaal zelf kan. Dat wil niet zeggen dat ik nooit twijfel. Maar ik geloof er wel in dat alles goed komt. Ik ben m’n persoonlijke fortune cookie. Net als de meeste katten ben ik heel nieuwsgierig. Dus ik wil gewoon de hele wereld ontdekken. Meer zelfs, de ganse kosmos. Een kat komt elke keer op haar pootjes terecht. Dus ik mik op de sterren. En dan kan ik niet missen.”

“Mijn allergrootste wens is natuurlijk wereldvrede. Dat is de weg naar mijn hart. Maar voor mezelf heb ik ook één grote droom. Daar leef ik al voor sinds ik een kleine kitten was. Een kat heeft het talent om geruisloos te sluipen. Op kousenvoetjes kom ik wat dichterbij. Maar het wordt niet zomaar in mijn mandje geworpen. Ik ben er constant heel hard mee bezig. Ik ben niet bang om mijn pootjes vuil te maken. Ik ben een poes met een missie, dus nu gaan wij niet meer praten. Wie mij probeert tegen te houden, is een vogel voor de kat.”

De meest recente optredens van Miss Poes

Dit denken de speurders:

- “Ze wijst naar u Kevin, is het een ex van u?”, zegt Julie. “Is het Josje?”

- “’Ciaokes’ zegt ze in haar video”, merkt Karen op. “Iemand van Italiaanse afkomst?”

- “Een fantastische zangeres”, zeggen de speurders in koor.

- “Als ze zingt, klinkt ze een beetje als Hanne van K3", denkt Julie nog.

- “Het is wel echt een kleintje”, merkt Karen op.

- “Het filmpje verwijst naar Amerika en Ella Leyers heeft daar vier jaar gestudeerd”, herinnert Ruth zich.

- “Ik zat hier meteen te denken aan Loredana”, zegt Bart Kaëll.

- Andy Peelman zit nog steeds met Pommelien Thijs in zijn hoofd.

- Ruth: “We moeten het zoeken bij een jong, krachtig iemand. Een Olga Leyers, bijvoorbeeld.”

- “Camille Dhont is even mager als die poes”, zegt Karen Damen. “En die zingt ook keigoed. Pommelien Thijs zou ook nog kunnen. In de eerste aflevering zat een hint naar ‘Temptation Island’, en daar is een andere Pommeline toen heel bekend geworden.”

Drie tips, eentje is juist

1) Mijn papa is nog altijd een stukje bekender dan ik

2) Ik zing eigenlijk helemaal niet zoveel

3) Tweede keuze zijn heeft me toch al mooie resultaten opgeleverd

1) Ik wou altijd al sterartiest worden

2) Ik stond lang aan de zijlijn maar dat is nu verleden tijd

3) Ik heb een heel goeie band met mijn soulsisters

1) Ik ben niet spiritueel, maar ik geloof wel in geesten

2) Mijn carrière heeft aan een zijden draadje gehangen

3) Ik werd als kandidaat van een tv-programma

1) Ik zal altijd blijven dromen.

2) Ik ben klaar voor de volgende stap met mijn tijger.

3) Eigenlijk wist niemand dat ik een beetje kon zingen.

1) Ik ben bijna de slimste kat ter wereld.

2) Je hebt mij al honderden keren in dezelfde rol zien kruipen.

3) Ik sta graag samen met anderen op het podium.

Ridder is super elegant en straalt veel power uit. Deze superheld is stoer en komt op voor de mensheid. Ridder lijkt recht uit de toekomst te komen en verkent de werelden die het pad kruisen: “Hola iedereen, heb geen schrik. Want Ridder, dat ben ik. Ik sta paraat. Je kan altijd op mij rekenen. Om jullie te beschermen tegen allerlei soorten kwaad. Ik ben een hoffelijke ridder. Maar ik ben niet in de middeleeuwen blijven steken. Dus ik ga dat ouderwets gedrag niet imiteren, want dat heb ik al genoeg gedaan. Ik heb voldoende power om een heel leger te bedwingen. Al hou ik niet van een ordinair potje vechten. Ik ben slimmer dan dat en sneller dan het licht. Om de wereld te redden moet je soms eenvoudig beginnen. Mijn eerste heldendaad? Het podium veroveren. Boom!”

“Als ridder moet je veel discipline hebben. Ik heb m’n leven zo ingericht dat ik altijd in supervorm ben. Ik ben een echt beest”, aldus Ridder. “De opofferingen die ik daar soms moet voor doen, heb ik daar echt voor over. Ik kwam al eens voor een harde confrontatie te staan, dus ik moet m’n krachten goed doseren. Want ik heb maar one life. Zonder m’n harnas ben ik veel fragieler. Ik ken m’n eigen achilleshiel, maar m’n zwakke plekken houden me niet tegen om op kruistocht te gaan. Ik ben nog maar net beginnen vechten en trek ten strijden. En garde!”

“Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel. Als er iets is waar een Megaridder niet tegen kan, is het onrecht. Ik zou alle pijn van de wereld overnemen. Als ik daardoor iedereen, blank of zwart, kan beschermen. Negativiteit kan mij soms hartzeer bezorgen. Maar dan gebruik ik mijn licht tegen het kwaad. Ik verspreid zoveel mogelijk licht en positiviteit. En geniet ervan als mensen dat oppikken. Maar ik hoef er geen standbeeld voor te krijgen. Ik ben niet zo'n blinker. Positieve vibes zijn voor mij de beste motivatie. Muy caliente. Dan wordt mijn krachtveld groter. Zoals de zon zal ik opkomen. Ik kan heel de wereld aan.”

“In deze wereld zijn er veel problemen om op te lossen. Echt heel veel. Dan kan ik mezelf toch niet onverschillig laten staan. Ik ben daardoor vaak van huis. Maar een stabiel hoofdkwartier is belangrijk. Daarom vind ik het zeker niet erg om rustig thuis te zijn bij mijn honey bee en mijn krachten aan te vullen. Elke keer als ik deze uitrusting aandoe, voel ik me meer en meer onoverwinnelijk. Dus onder mijn masker zit ik met mijn hoofd tussen de sterren. En daar blijf ik nog wel even.”

“Jullie kennen me als krachtige ridder, maar ik heb ook echt een alter ego. Ik ben veel rustiger dan gedacht. Pas al ik naar buiten kom, komt ook mijn heldhaftigheid tevoorschijn. Dan voel ik me wonder woman. En bescherm ik mijn onzekerheid met mijn eigen schild. Ik voel me onbevreesd en fonkel superhalrd. Zo kan ik de grootste slechterikken afschrikken. Hopelijk maak ik hier vanavond indruk. En kan ik jullie overtuigen van mijn superkrachten.”

“Als jonge Ridder wist ik al heel snel wat ik wilde bereiken. Ik ben er meteen hevig voor beginnen strijden. Dag en nacht. Omdat ik een echt idool wilde worden, ging ik als jonkvrouw niet zo vaak uit. Dat zal ik mezelf nooit kwalijk nemen. Want dat was nodig om het juiste niveau te bereiken. Ook nu nog probeer ik m’n krachten te sparen. Zodat ik kan presteren op het juiste moment. Het is een werk van lange adem. Maar gelukkig heb ik een goed uithoudingsvermogen. Want ik voel dat ik nog veel groeimarge heb. Ik wil meer laten zien, dus ik blijf knokken voor m’n plek onder de zon.”

“Zo’n ijzeren harnas weegt behoorlijk zwaar. Maar als ik zing, voelt dat licht als een veertje. Want performen brengt mij in hogere sferen. Dat is voor mij de puurste vorm van geluk. En doet de wolken verdwijnen. Mijn grootste nachtmerrie is om dat gevoel nooit meer te ervaren. Daar even mee geconfronteerd worden, was schrikken. Ik zal het nooit meer als vanzelfsprekend beschouwen dat ik zo mag genieten van mijn liefde voor muziek. Mijn levensmotto is ‘que sera, sera’. Het tij kan keren, op eender welk moment. Maar ik hoop dat dit mag blijven duren. Ik zal al m’n macht gebruiken en alles op alles zetten om daarvoor te zorgen.”

“Ik vind het heerlijk als ik voel dat ik alles onder controle heb. Het is cruciaal voor een superheld om de verwachtingen te kunnen inlossen. Mijn eigen lat ligt vaak nog hoger. Daardoor ben ik mijn eigen beste slechtste vriendin. Ik probeer wel goed om te gaan met de kritiek van anderen. Ik ga er supersnel mee aan de slag. Het is te makkelijk om te denken dat ik maar één sterkte heb. Ik ben net heel veelzijdig en dat wil ik voor iedereen omroepen. Dus ik ga volle bak voor elke melodie tot ik iedereen één voor één omver blaas als de wind."

De meest recente optredens van Ridder

Dit denken de speurders:

- “Dat is een zangeres, dat kan niet anders”, verzekert Kevin.

- “Het is wel een kleintje”, merkt Karen op.

- “Ze zegt ‘ola’ in het filmpje", vertelt Julie. “Dus ik dacht aan Belle Perez.”

- “’One life’ is een grote hit van Xandee geweest”, vertelt Ruth. “Maar ik hoor ook wel echt Clara Cleymans.”

- Andy Peelman zit met Free Souffriau in zijn hoofd.

- “Qua stemgeluid blijf ik aan Clara Cleymans denken”, zegt Ruth.

- Karen Damen meent de stem van Sylvie De Bie te herkennen.

- Ook hier denken de speurders een Limburgs accent te horen.

- “Dit is een hele goeie zangeres. Andrea Croonenberghs kan bijvoorbeeld heel goed zingen. Free Souffriau ook”, aldus Bart Peeters.

- Karen Damen was in aflevering zes dan weer helemaal overtuigd van Hadise: “Die heeft al een paar keer meegedaan aan wedstrijden zonder te winnen en da’s volgens mij ook een talenknobbel.”

- Isabelle A wordt ook vernoemd. “Die zingt onwaarschijnlijk goed, maar volgens mij is die nog wat groter. Zij heeft ook wel zo’n rollende r. Ze heeft vroeger bovendien al in het Frans gezongen en ‘Liefde voor muziek’ werd ook vernoemd, en dat programma heeft haar carrière een nieuwe boost gegeven. Plus op een bepaald moment zegt ze: ‘Ik ben een echt beest.’ En welke grote hit heeft Isabelle weer? ‘Hé, lekker beest’ inderdaad.”

Drie tips, eentje is juist

1) Ik was heel jong toen ik mijn roeping heb gevonden

2) Ik ben niet de beste student want ik heb geen diploma

3) Ik ben een echte dame maar mijn naam doet denken aan een man

1) Ik ben het gewoon om de misdaad te bestrijden

2) Zingen is voor mij meer een bijberoep

3) Eén van mijn superkrachten is mijn talenknobbel

1) Voor mij is zilver veel mooier dan goud

2) Als ik kon, at ik alleen maar chocolade

3) Deze superheld blijft altijd heel nuchter

1) Je hoeft niet te winnen om succes te hebben

2) Ik vind het zalig als ik zingen en acteren kan combineren

3) Kinderen zijn mijn grootste fans

1) Ik ben heel erg jong beginnen zingen.

2) Je herkent mijn stem misschien beter in het Frans.

3) Mijn hart werd gestolen door een storm.

“Ey ey ey ey. Dit is Ko-to-the-nijn aka Konijn. Ik hip hop hop hier met de juiste stijl het toneel op. “En ik ben 100 procent gereed om erin te springen”, klinkt het terwijl er met champagne gespoten wordt. Ik hoor graag bij de club. En hoor tot een hechte familie. Maar je zal zien dat ik ook alleen kan scoren. Yow, ik ben overduidelijk geen angsthaas. Daarvoor ben ik veel te brutaal. Ik ben een echte bad boy for life. Als ik wat rondsnuffel, kan ik het angstzweet van de anderen al ruiken. Dus bring it on.”

“Yow, ik voel me zo fris als een konijn op de plein. That’s what it takes als ik op het highest level wil meedraaien. Ik heb reuzegrote ambities en dan lijkt het alsof je BElgië keisnel ontgroeit. Maar ik voel me er zeker niet te goed voor, al heb ik soms wel wat last van patsergedrag. Konijnen volgen een plantaardige lifestyle. Ik hou rekening met op wat ik knabbel. Voor mij of course geen konijn met zure pruimen, bah. Ik kies liever voor iets voedzaams. Dat houdt me scherp, in mind en body. Met de power van mijn poten sla ik de rest K.O. ... nijn.”

“Konijnen zijn echte groepsdieren. Dus ik hecht veel belang aan min moaten. Want die moeten mijn friendship wel echt verdienen. Konijnencrews vermenigvuldigen zich by the way heel snel, wat handig kan zijn. Maar dat hoeft bij mij niet repper te gaan, no rush! Het gaat voor de rest al rap genoeg, waardoor het soms echt een struggle is om me aan te passen. Maar konijnen zijn heel wendbaar. Ik zou af en toe beter wat chiller zijn, want mijn aandacht springt weg als het too much wordt. Maar ik heb wel massa’s dedication. You can’t slow me down. Konijn, turn the music up!”

“How you doin? Welcome to my crib. Ik voel overal all eyes on me. Maar dat is voor mij en mijn spitsbroers no biggie. Hoe groter het publiek, hoe groter de kick. Als je veel support voelt van de crowd, helpt dat om gemotiveerd te blijven down the road. Dat is een goeie reminder waarvoor ik het allemaal doe. Want what’s the point als niemand er iets van ziet? Konijnenpootjes zijn een lucky charm. En ik heb het gevoel dat die van mij hun werk goed doen, for now. Maar hopelijk is mijn geluk nog niet op, want ik heb nog unfinished business. Ik neem je mee... En laat je niet meer los.”

“Met mijn grote oren kan ik heel goed luisteren en dat levert me vaak belangrijke informatie op. Luisteren is good for you. Ik moet elke keer opnieuw bewijzen wat ik waard ben. En sommige haters zullen daar eeuwig aan twijfelen. Maar kom maar ip: een welgemeende f*ck you. K.O. to the man. Ik laat al die negativiteit niet te hard aan mij knagen, want konijnen zijn helemaal geen knaagdieren. Ook al denken veel mensen van wel. Ik waag hier een grote sprong. Maar dat is geen big deal voor mij. I can handle it all.”

De meest recente optredens van Konijn

Hints

- “Ik hoorde echt een Brussels accent”, aldus Kevin.

- Karen denkt dan weer dat het om Vincent Banic gaat. “Want die is ook heel groot.”

- “Er waren een paar links met Flip Kowlier”, denkt Bart Peeters. “Maar ‘dedication’ doet me dan weer denken aan ‘Safety First’ en dus aan acteur Ben Segers die daarin meespeelde. Regisseur Adil El Arbi heeft dan weer dezelfde moves als Konijn.”

- “Dit is iemand die het echt gewoon is om op een podium te staan. Hij heeft de moves”, zegt Ruth Beeckmans. “Ian Thomas zou echt een goeie optie zijn. Die heeft dezelfde cool.”

- Andy Peelman blijft denken aan Adil El Arbi. “Omwille van z'n accent en manier van spreken.”

- Tinne Oltmans denkt dan weer aan Louis Talpe, omdat er in een filmpje naar ‘spitsbroers’ wordt verwezen. “En daar speelde Louis in mee.”

- “Er wordt ook verwezen naar ‘t hof en Flip Kowlier speelde in ‘t Hof van Commerce”, aldus Karen Damen nog. “Het is sowieso een womanizer.”

Drie tips, eentje is juist

1) Mijn internationale ambities worden stilaan waar.

2) Ik kijk met veel plezier terug naar oude wedstrijden.

3) Ik ben niet bang om mij letterlijk bloot te geven.

1) Voor de camera ben ik een bang konijntje.

2) Ik kom van een ander soort zender.

3) MIjn hele leven staat in functie van mijn work work work.

ZIJ WERDEN AL GERADEN

1. Roos

Onder het pak van Roos zat niemand minder dan toptennisspeelster Yanina Wickmayer. Niemand van het speurderspanel had het juist geraden.

2. Radijsje

Onder het masker van Radijsje zat quizmaster Erik Van Looy verscholen. Geen verrassing, want alle speurders hadden het juist geraden.

3. Cycloop

Onder het pak van Cycloop hield uiteindelijk Bart Cannaerts zich schuil. Niemand uit het speurdersteam had het juist geraden.

4. Edelhert

Karen Damen kreeg haar gelijk. Net zoals Élodie Ouédraogo. Edelhert is niemand minder dan Johnny Logan.

5. Robots

De Robotjes zijn ontmaskerd. Kevin Janssens had het juist, het waren Aster Nzeyimana en Lize Feryn!

6. Papegaai

Tot grote verrassing van de speurders zat niemand minder dan ‘Thuis’-acteur Mathias Vergels in het pak van Papegaai. Geen enkele speurder had het goed geraden.

7. Flamme Fatale

Ruth Beeckmans en Stan Van Samang hadden gelijk: Flamme Fatale is inderdaad Tine Embrechts.

8. IJskoning

Ruth Beeckmans had het bij het rechte eind: Guga Baúl zat in het pak van IJskoning.

9. Schorpioen

Ruth en Julie hadden het juist: Klaasje zat in het pak van Schorpioen.

