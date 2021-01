Na aanhoudend succes van ‘Sara’: VTM pakt deze maand uit met nieuwe telenovelle ‘Lisa’

TV Herinner jij je deze ‘Friends’-scè­ne nog? De mama van Billie Eilish zit erin verstopt

10 januari De laatste jaren trekt ze de wereld rond met haar wereldberoemde dochter, maar in een ver verleden (nou ja, tot 2016) was Maggie Baird actrice. De mama van Billie Eilish duikt zelfs op in ‘Friends’, meer bepaald in de aflevering ‘The One Where Joey Loses His Insurance’.