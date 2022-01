Na 35 jaar blijft moord op Zweedse premier voor ophef zorgen: het waargebeurde verhaal achter ‘The Unlikely Murderer’

TV Belangrijk personage begaat een slippertje in ‘SATC’-re­boot ‘And Just Like That…’

De ‘Sex and the City’-reboot zit duidelijk vol met verrassingen. In de eerste aflevering van de reeks kwam er een belangrijk personage om het leven. Daarnaast zagen we nog een ander personage richting het buitenland vertrekken. En in de vijfde episode van de serie begaat er ook nog eens iemand een slippertje…

