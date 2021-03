Na 17 jaar afwezigheid: Loeki de Leeuw keert weer terug op Nederlandse televisie

Voor wie opgegroeid is in de jaren ‘80 was Loeki de Leeuw ook in Vlaanderen een vaste waarde. Vlaanderen keek toen nog massaal naar de Nederlandse zenders, iets wat in 1989 veranderde met de komst van VTM. De filmpjes met Loeki worden dit jaar in Nederland eerst ingezet rond het EK voetbal, de Olympische Spelen en de Tour de France. “We praten nog met de NPO of hij ook op andere momenten terug kan komen”, aldus Volmer.