Na 10 jaar radiostilte is Ward Kerremans te zien in ‘Black-out’: “In Nederland kreeg ik vooral rollen als 'Belg’, dus keerde ik terug"

TV ‘First Da­tes’-kandidate Karen Boelaerts is de stem van ‘Walk On Water’ en ‘Lift U Up’: “Ik heb mezelf 10 jaar weggecij­ferd”

1 december Naast romantiek is er deze week ook plaats voor muziek in ‘First Dates’. Deejay Jimmy (55) is gematcht met Karen Boelaerts (57), die ooit nog de eerste hits van Milk Inc. én 2 Fabiola inzong, achter de schermen. Ze vertelt over die grandioze tijd - “Ik ontvang nu nog altijd royalty’s” - en de loodzware periode die ze achter de rug heeft. “Ik heb dikwijls zitten huilen: ‘Wat zit ik hier nog te doen?’”