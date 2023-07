Mysterieuze teaser over toekomst van ‘Stranger Things’ gedropt

TVHet is een van de meest populaire series ooit en binnenkort staat ook het eerste theaterstuk van ‘Stranger Things’ op de planken. In een recente aankondiging via sociale media is nu bekendgemaakt dat er ook een duidelijke link zal zijn tussen het aankomende vijfde seizoen van de reeks en het nieuwe theaterstuk.

Er zal geteased worden naar het vijfde seizoen van ‘Stranger Things’ in het aankomende theaterstuk ‘Stranger Things: The First Shadow’. Dat werd vanmiddag bevestigd d.m.v. een video op sociale media. ‘The First Shadow’ vertelt het verhaal van een jonge Jim Hopper en Joyce Byers. Het stuk zal eind 2023 in première gaan in Londen.

De mysterieuze clip toont scènes uit de immens populaire Netflix-reeks in een tv die langzaam begint te kraken. Dan wordt er overgeschakeld naar een theater met de quote “Het begin van het ‘Stranger Things’-verhaal kan de sleutel zijn tot wat hierna komt.” Natuurlijk impliceert deze quote dat er alvast gehint zal worden naar gebeurtenissen in het nieuwe seizoen.

Het vierde seizoen eindigde met het vernietigende plan van vijand Vecna waarbij het stadje Hawkins werd verscheurd door Vecna’s poorten naar de Upside Down. De belangrijkste personages van de serie komen weer bij elkaar om te ontdekken dat er een enorme storm op Hawkins afkomt, waardoor de Upside Down lijkt door te sijpelen naar de echte wereld. Dit alles zal leiden naar de grote confrontatie tussen Vecna en onze geliefde hoofdcast, waarmee de serie dan ook zal eindigen.

Volledig scherm Het vijandige plan van Vecna wordt werkelijkheid in het nieuwe en laatste seizoen van 'Stranger Things'. © Netflix

Het aankomende toneelstuk ‘Stranger Things: The First Shadow’ draait om het verleden van Hopper en Joyce, en speelt zich daarom ook af in 1959, hetzelfde jaar waarin Vecna (toen nog Henry Creel) zijn ouders vermoordde. Het theaterstuk zal ongetwijfeld het verleden van Hopper en Joyce verbinden met Vecna of de moorden op de familie Creel.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe afleveringen van ‘Stranger Things’ net te streamen zullen zijn via Netflix. Als we insiders mogen geloven kunnen we het vijfde seizoen ergens eind 2024 verwachten.

