Mysterie in ‘Thuis’ na brand bij Frank en Simonne: kijkers in de ban van de ‘vloek van het huilende jongetje’

TVDe brand bij Frank en Simonne in ‘Thuis’ is de jongste weken één van de meest besproken drama’s in ‘Thuis’. Maar die woningbrand heeft nu nog een mysterieus staartje gekregen. Maxime De Winne, die jaren geleden Tibo in ‘Thuis’ speelde, wijst zijn volgers op de sociale media op een verhaal dat al jaren op het internet circuleert én nu weer volop onderwerp van gesprek blijkt. Er zou dan ook een vloek hangen over het schilderij dat in de woonkamer van Frank en ‘Simonneke’ hing.