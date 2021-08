Muzieksector krabbelt overeind in driedelige ‘Vlaanderen herleeft’

TV Dit zijn de eerste beelden van ‘De Verhulst­jes’ in Saint-Tro­pez

9 augustus “De uitspraak ‘Leven als God in Frankrijk’ is eigenlijk wel een beetje op ons lijf geschreven.” Dat zegt Gert Verhulst (53) in de eerste trailer voor het nieuwe seizoen van ‘De Verhulstjes’. Binnenkort is op Play4 te zien hoe het bekende gezin de zomer doorbracht in de mondaine badplaats Saint-Tropez.