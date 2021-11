Muziekdocu’s, drama en de jongste Marvel-reeks: deze nieuwe titels moet je streamen

Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series. Dit weekend vullen we onze Kijkgids onder meer aan met muziekdocu’s over The Beatles (Disney+) en Angèle (Netflix), de gloednieuwe Marvel-reeks ‘Hawkeye’ (Disney+) en bijzonder advies in ‘How to with John Wilson’ (Streamz). Dit is onze streaming top 5!

1. ‘The Beatles: Get Back’ - Exclusieve docu (Disney+)

Je dacht alles te weten over de split van de Beatles? Dan hebben Disney+ en regisseur Peter Jackson (‘The Lord of the Rings’) aardig wat verrassingen voor je in petto in ‘The Beatles: Get Back’. De driedelige docureeks puurt uit een goudmijn van bijna 60 uur nooit eerder vertoond beeldmateriaal uit januari 1969, toen de Fab Four aan een nieuwe plaat schreven (‘Let It Be’) en zich klaarstoomden voor een concert - hun eerste in meer dan twee jaar - dat nooit zou plaatsvinden. Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van ‘Let It Be’ kreeg Jackson als enige toegang tot het exclusieve beeldmateriaal, dat al die tijd in een kluis opgeborgen lag. Jacksons montagewerk levert drie afleveringen van twee uur op die een intiem portret schetsen van de bandleden. Naar het einde van hun historische samenwerking toe genoten ze nog steeds van elkaars vriendschap, humor en genialiteit. Uiteindelijk zou niet ‘Let It Be’ maar ‘Abbey Road’, later opgenomen maar eerder uitgebracht, uitgroeien tot de zwanenzang van de groep.

2. ‘Hawkeye’ - scherpschutters (Disney+)

In navolging van ‘WandaVision’, ‘The Falcon and The Winter Soldier’ en ‘Loki’ is Avenger Hawkeye het volgende Marvel-personage met zijn eigen zesdelige Disney+ Original-serie. Clint Barton (Jeremy Renner) krijgt daarin gezelschap van de 22-jarige Kate Bishop (Hailee Steinfeld, ‘True Grit’), die al even dodelijk is met pijl en boog en ervan droomt een superheld te worden. Wanneer iemand uit Hawkeyes verleden opduikt, moeten de twee scherpschutters noodgedwongen samenwerken.

3. ‘How to with John Wilson’ - Alledaags advies (Streamz)

Terwijl hij worstelt met zijn eigen persoonlijke problemen tracht de angstige filmmaker John Wilson alledaags advies te geven. Vorig jaar verpakte de eigenzinnige New Yorker het gesmaakte eerste seizoen als een documentairereeks met komische ‘tutorials’. Ook nu staan eenvoudige thema’s, zoals het verbeteren van je geheugen en het bereiden van de perfecte risotto, weer centraal. Een aanrader voor liefhebbers van het bijzondere en onverwachte.

4. ‘True Story’ - Dramadebuut voor Kevin Hart (Netflix)

Kevin Hart, die zich doorgaans alleen maar laat zien in komische rollen, gooit het nu over een andere boeg in de zevendelige misdaadserie ‘True Story’. Wanneer hij tijdens een tournee halt houdt in thuisstad Philadelphia moet Kid (Hart), een van ‘s werelds beroemdste stand-upcomedians, beslissen hoe ver hij bereid is te gaan om alles wat hij heeft te beschermen. Wesley Snipes vertolkt Kids oudere broer Carlton.

5. ‘Angèle' - Popfenomeen van eigen bodem

In haar nieuwste single ‘Bruxelles je t’aime’ brengt Angèle een ode aan Brussel en een verenigd België. Terwijl het 25-jarige popfenomeen van eigen bodem verder timmert aan een wereldwijde doorbraak met de nakende release van haar tweede plaat ‘Nonante-cinq’ (10/12) vertelt ze in deze exclusieve Netflix-docu in haar eigen woorden over de evenwichtsoefening tussen de tranen, vreugde en eenzaamheid van roem.

