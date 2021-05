Muriel Bats maakt drie jaar na ontslag bij ‘Thuis’ een comeback in ‘Lisa’: “Maar dit maakt mijn jaar verre van goed”

Na de bewogen exit van Mayra in ‘Thuis’ drie jaar geleden zagen we Muriel Bats niet meer in een tv-rol, maar deze week duikt ze op in ‘Lisa’ als Chuz, de moeder van Pilar. “Die gastrol maakt deel uit van de verhaallijn rond Andres, de papa van Pilar,” zegt Muriel. “Het was fijn om nog eens op een tv-set te staan, zeker nu door corona alles op losse schroeven staat. Veel acteurs zitten met de handen in het haar, ook voor mij is het zoeken en afwachten. En vooral proberen niet te wanhopen.”