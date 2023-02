Mummie uit ‘The Masked Singer’ geeft eerste interview: “Mijn leeftijdsgrens op Tinder staat onder de 40”

TV Werden Kürt Rogiers en Jacques Vermeire opgelicht in ‘Eenmaal Andermaal’? “Dit was ons duurste stuk”

Kürt Rogiers en Jacques Vermeire denken in ‘Eenmaal Andermaal’ dat ze een echte print mét attest op de kop hebben kunnen tikken. Alleen oordeelt de expert dat het geen origineel exemplaar is. “Ik denk dat dit gewoon een print is", klinkt het in de video hierboven. Tot grote spijt van Kürt: “Ik word niet graag bedrogen", zucht hij. “Ik ben de depressie nabij. Dit is ons duurste stuk, hé!”