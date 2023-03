Mummie is ontmaskerd in ‘The Masked Singer’: “Ik had schrik dat Jens mijn zweet zou ruiken”

TV “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”: ruzie loopt uit de hand in ‘Boer zkt vrouw’, Dina moet gemoederen bedaren

“Ik was in staat om mijn caravan op te pakken en in het maisveld te smijten.” Het gaat er hard aan toe in ‘Boer zkt vrouw’. Jolyn en Katrijn voelen zich belogen door hoefsmid Raphaël. Gevolg? De bom barst en de gemoederen lopen bij iedereen hoog op. “Voor mij was het gesprek gedaan.”