Mr. Big uit ‘Sex and the City’ bestaat echt: “Ik merkte hem op zodra hij de kamer binnenkwam”

Candace Bushnell, de ‘echte’ Carrie Bradshaw en auteur van ‘Sex and the City’-columns waarop de tv-serie gebaseerd werd, ontmoette Galotti in 1995. Ze kwamen elkaar tegen op een spectaculair feestje. Al snel gaf Bushnell hem de naam Mr. Big. “Hij was een van die New Yorkse mannen met een grote persoonlijkheid. Je merkt hem op zodra hij de kamer binnenkomt”, legde Bushnell uit aan ‘New York Magazine’. “Ik noemde hem Mr. Big omdat hij zoals een grote man op de campus was.” En een grote zakenman was hij ongetwijfeld. Zo had hij een dure auto en een eigen chauffeur. “Ik ben altijd bezig met business en dan wordt alles betaald", onthulde hij destijds aan ‘New York Magazine’.

Naast zijn rijkdom had hij een reputatie als flierefluiter, maar dat hield Bushnell niet tegen. Ze viel als een blok voor Galotti. De twee werden verliefd en waren een jaar lang onafscheidelijk van elkaar. Later schreef Bushnell over de intense relatie in haar datingcolumn voor de ‘New York Observer’. Zo ontstond het populaire personage Mr. Big en de iconische relatie met Carrie Bradshaw.

De befaamde bad guy Mr. Big uit ‘Sex and the City’ werd vertolkt door acteur Chris Noth. In de spinoff ‘And Just Like That’ werd hij echter abrupt uit de serie geschreven. En dat had alles te maken met de visie van Candace Bushnell. Opvallend genoeg had ze een hekel aan de liefde tussen Carrie en Big. “In het echte leven was dit nooit gebeurd”, zei ze destijds over het ‘happy end’ van het paar. “Carrie en Big waren zoals Mr. Darcy en Elizabeth Bennet: een iconisch koppel waar mensen zich in herkenden. Ze moesten wel samenblijven, of de kijkers waren erg teleurgesteld geweest. Ikzelf vond hen niet samen passen.” Een subtiele verwijzing naar haar stukgelopen relatie met Galotti? Toch is er geen vijandigheid tussen de twee. Bushnell onthulde zelfs dat ze vandaag nog steeds contact heeft met de voormalige uitgever.