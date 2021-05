“Mr. Big, Aidan en Steve dan toch te zien in de ‘Sex and the City’-reboot”

TVFans van ‘Sex and the City’ kunnen opgelucht ademhalen. Chris Noth (Mr. Big), John Corbett (Aidan) en David Eigenberg (Steve) zullen dan toch te zien zijn in de reboot van de populaire reeks. Daarnaast zal er ook nog een gloednieuw, non-binair personage geïntroduceerd worden.

Heel eventjes zag het er niet goed uit voor de ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That’. Naast Kim Cattrall zouden er nog een aantal hoofdrolspelers niet aanwezig zijn in de reeks. Zo gaf Chris Noth (Mr. Big) aanvankelijk aan dat hij niet te zien zou zijn in de reeks. Kim Cattrall veranderde helaas nog niet van gedachten, maar de grote liefde van Carrie maakt volgens een medewerker van de productie wel degelijk zijn opwachting in de reboot.

“Kijkers zullen Big, Aidan en Steve zeker te zien krijgen”, vertelde een medewerker van ‘And Just Like That’ in een interview met The Daily Mail. In welke vorm de drie heren hun opwachting maken in de reeks is voorlopig wel nog niet duidelijk. Verder gaf de bron ook nog mee dat Patricia Field, die tijdens de originele serie verantwoordelijk was voor de outfits van Carrie, niet terugkeert naar de set. Zij zal vervangen worden door styliste Molly Rogers. Roger werkte in het verleden wel al samen met Patricia Field. Daarnaast heeft ze met ‘The Devil Wears Prada’ en ‘Ugly Betty’ ook al een aantal indrukwekkende titels op haar cv staan.

Gloednieuw personage

Om de afwezigheid van Kim Cattrall toch een beetje op te vangen, introduceren de makers wel een gloednieuw, non-binair personage. Sara Ramirez, die onder meer meespeelde in ‘Grey’s Anatomy’, kruipt in de reboot in de huid van Che Diaz. Che is een non-binaire stand-upcomedian die een podcast presenteert waar ook Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) vaak in te horen is. “Iedereen is bijzonder enthousiast over het feit dat zo’n talent als Sara Ramírez de ‘Sex and the City’-familie vervoegt. ‘Sara is een talent uit de duizend die zich zowel thuisvoelt in het genre comedy als drama, en we zijn ontzettend blij en geïnspireerd om dit nieuwe personage te creëren voor de show”, aldus een woordvoerder van HBO.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK: