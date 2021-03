Move over, SpongeBob: Patrick Ster krijgt eigen serie op Nickelodeon

TV Nathalie en Dennis uit ‘Blind Getrouwd’ vertellen over hun jeugd: “Overlijden van mijn oma heeft een hele grote indruk nagelaten”

1 maart In ‘Trip Down Memory Lane’ leert de kijker de kandidaten van ‘Blind Getrouwd’ wat beter kennen. Aan de hand van persoonlijke foto’s en video’s blikken ze namelijk samen met de experten terug op hun verleden. Deze week zijn Nathalie (33) en Dennis (34) aan de beurt, en het is meteen duidelijk dat de twee elk een goede familieband hebben.