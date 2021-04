Move over, ‘Bridgerton’: volgens Forbes is deze opmerkelijke serie het populairst op Netflix

Shonda Rhimes (51) heeft met titels zoals ‘Bridgerton’, ‘Scandal’ en ‘Grey’s Anatomy’ al een paar populaire series op haar naam staan, maar zelfs haar creatieve brein blijkt niet opgewassen tegen de kinderserie ‘CoComelon’. ‘Bridgerton’ blijkt namelijk niet langer de populairste serie op Netflix te zijn, want het Amerikaanse tijdschrift Forbes laat weten dat er een nieuwe nummer één is. ‘Cocomelon’ staat met 465 punten helemaal bovenaan de top tien. De zilveren medaille is dan weer voor ‘Bridgerton’ met 438 punten. Verder wisten ‘Ginny & Georgia’, ‘iCarly’ en ‘Firefly Lane’ nog een plaats in de top vijf te bemachtigen. ‘Behind Her Eyes’, ‘Jenni Rivera: Mariposa de Barrio’, ‘Good Girls’, ‘Henry Danger’ en ‘Cobra Kai’ nemen de overige plekken in.

Niet de eerste keer

De top tien werd gemaakt door Travis Bean, een redacteur bij Forbes, en is dus niet afkomstig van Netflix zelf. Wel kijkt Bean dagelijks naar de top tien van het streamingplatform om zo de ranking te bepalen. Op deze manier kan je dus makkelijk te weten komen welke reeks er gedurende een langere periode populair is. ‘CoComelon’ is - in tegenstelling tot ‘Bridgerton’ - nog niet vaak viraal gegaan, maar omdat er over het algemeen meer mensen naar kijken, scoort de reeks dus beter in de ranking van Forbes. Ook op YouTube is de kinderserie trouwens razend populair. Daar is het met een totaal van meer dan 100 miljard views het op één na meest bekeken kanaal.

Dat ‘CoComelon’ wellicht geen belletje doet rinkelen, is trouwens niet zo raar. Het gaat namelijk om een kinderserie die jonge kinderen moet helpen met het schrijven van cijfers en letters. Daarnaast worden er kinderliedjes gezongen en moeten de piepjonge kijkers proberen om bepaalde dierengeluiden te herkennen. Het is bovendien niet de eerste keer dat de serie helemaal bovenaan staat. Ook in 2020 kwam ‘CoComelon’ als grote winnaar uit de bus. Vorig jaar stonden ook ‘The Queen’s Gambit’, ‘Cobra Kai’, ‘The Office’, ‘Tiger King’, ‘Ozark’ en ‘Outer Banks’ mee in het lijstje. Als je even niet meer weet wat kijken, kan je alvast een van bovenstaande series op je lijstje zetten.

