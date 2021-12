Mourinho en parmezaan nekken een gegarandeerde finalist en Philippe Geubels geeft een masterclass jureren: dit was ‘De Slimste Mens’

tvDe reguliere afleveringen van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ zijn in schoonheid, maar met een schaduwvlek geëindigd. Tot ieders verbijstering mocht Jan Verheyen blijkbaar niet doorstoten naar de finaleweken. Hij kreeg van de makers een saai filmfragment met enkel José Mourinho in beeld. ‘Echt?!’, was de terechte opmerking van de regisseur, die in de finale tegen Lisbeth Imbo blokkeerde op het woord ‘parmezaan’ en dus door Van Looy huiswaarts werd gestuurd. Gelukkig bewees Philippe Geubels met de vingers in de neus outstanding te zijn als grappigste vakjurylid.

Een domper op de spelvreugde. Zo voelde de exit van Jan Verheyen aan. Een seizoen lang waren er nauwelijks of geen sportfragmenten in de filmpjesronde en dan krijgt uitgerekend de man die alom liet weten niks van sport te kennen, een voetbalfragment. Verheyen wist hoe laat het was, sprak de gevleugelde woorden “Ja, dat is voetbal hé, vriend. Zoek het zelf uit” en zette de stand ‘beleefde glimlach aanhouden’ op.

Nieuwkomer en actrice Anne-Laure Vandeputte kreeg, ook al dankzij een minder avondje van Imbo, met amper één spelbeurt een ticket voor de finaleweken. Slecht nieuws voor haar evenwel: in de geschiedenis van de quiz slaagde er nooit iemand in om als rechtstreeks geplaatste kandidaat Slimste Mens te worden. Imbo mag straks als derde beste kandidaat van dit seizoen opnieuw de arena betreden. Voor Verheyen was er enkel en alleen een ticketje richting thuis.

Voor de kijker maakte het wellicht allemaal weinig uit, ook al omdat er uitgebreid kon genieten worden van het gelegenheidsduo Geubels-Cannaerts. Geubels bewees, voor zover nog nodig, het allerbeste jurylid te zijn. Hij gaf een masterclass en was erg geestig over zijn gespeelde verontwaardiging dat Bartje Cannaerts Van Looy had mogen vervangen. Het werd de rode humordraad in deze laatste aflevering. We kijken uit naar de finaleweken.

De leukste quotes

Verheyen (over wenen): “Zowel geluk als miserie doet mij wenen. Ik ween dus voortdurend”.

Imbo (heeft maagzweren gehad): “Dat had niks te maken met De Slimste Mens Ter Wereld, maar met andere tv-programma’s”.

Geubels (over de zaalshow van Van Looy): “Ik heb een ticket voor uw zaalshow gekocht (Van Looy is gespeeld emotioneel). Dat leg ik achter de voorruit en dan mag ik op de gehandicaptenparking staan”.

Verheyen (na een voetbalvraag in de filmpjesronde): “Echt?, ja dat is voetbal hé vriend. Zoek het zelf uit”.

En na de finale: “Parmezaan. Ik vind dat lekker en nu niet meer”.

Hilarische momenten

Geubels kaapt de show als hij en monoloog begint: “Hoe lang kent gij mij al? Heel lang! Hoe lang doe ik al mee? Heel lang. Eén seizoen zelfs alle afleveringen. Mijnheer krijgt corona en wie belt hij om hem te vervangen? Bartje Cannaerts. Maar ik begrijp uw keuze. Je hebt corona. Dat is smaakverlies...”. Even later kaapt Geubels de intro voor ‘3-6-9' voor de neus van Erik weg.

Het kan niet op als een vraag die speciaal voor een oproep voor bloed aan het Rode Kruis is gemaakt, door Geubels wordt overgenomen. “Mijn bloedgroep? AB Inbev”, klinkt het.

De vakjury laat zich helemaal gaan over citaten van Shakespeare. Van “to brie or not to brie” tot “to knie or not to knie”.

Kantelmomenten

Nieuwkomer Vandeputte komt traag op gang, maar scoort vlot door met de volledige tekst van ‘Allemaal’ van Wim Soutaer.

De ‘Puzzel’ blijkt te gemakkelijk voor deze kandidaten.

Lisbeth Imbo krijgt een moeilijke fotoronde met de namen van steden. Ook Annelore verliest tijd, zodat Jan kan doorsturen en de leiding neemt.

Imbo heeft een black out over het VRT-programma ‘De Klas’. Verheyen vergeet de gemakkelijke vermelding ‘Niels Destadsbader’ en verliest zo 40 seconden. Die later fataal zullen blijken. Zeker omdat Imbo nog eens 50 seconden inpikt bij het fragment van Pukkelpop.

Verheyen kan in principe probleemloos naar de overwinning fietsen, maar krijgt een voetbalfragment. Erger, gewoon één lange quote van trainer Mourinho. Hij past. Anne-Laure wint.

In de finale ziet het er bij een 42-44 stand uit dat Jan gemakkelijk zal winnen. Zeker bij de vraag over de populairste geraspte kazen. Jan weet wel gruyère en emmental te vernoemen, maar blokkeert onwaarschijnlijk op ‘parmezaan’. Hij moet naar huis.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Anne Laure Vandeputte 383 sec.

2. Jan Verheyen 313 sec.

3. Lisbeth Imbo 234 sec.

De stand

1. Merol 9 deelnames 2 overwinningen 6 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Gloria Monserez 7 deelnames 3 overwinningen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

3. Lisbeth Imbo 6 deelnames 3 overwinningen 3 finales gewonnen

4. Anthony Nti 6 deelnames 5 finales gewonnen 1 finale verloren

5. Arjen Lubach 5 deelnames 3 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

6. Jean-Marc Mwema 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

7. Steven Van Gucht 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

8. Geert Meyfroidt 4 deelnames 1 overwinning 2 finales gewonnen 1 finale verloren

9. Alexander Hendrickx 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

10. Jan Verheyen 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

11. Anne-Laure Vandeputte 1 deelname 1 overwinning

Spelen eerste finale-aflevering

Omwille van agendaproblemen (verplichte basketmatchen) moet Jean-Marc Mwema passen voor de finaleweken. Op die manier wordt Acid opgevist.

Dit zijn de eerste finalisten

1. Anne Laure Vandeputte (mag gewoon verder spelen)

2. Alexander Hendrickx (negende beste speler)

3. Acid (opgevist)

