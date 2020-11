Mounir Souidi is de meest uitgesproken advocaat in ‘Justice For All’: “Ik lig geen seconde wakker van wat mensen van me vinden”

tv“Uw leven op zich interesseert me niet, tenzij je mij kan betalen.” Van de zeven advocaten die Peter Boeckx volgt in ‘Justice For All’ is de Antwerpse strafpleiter Mounir Souidi (41) ongetwijfeld het meest uitgesproken. “Het heeft het voordeel van de duidelijkheid”, zegt hij. Al doet hij ook mee om de menselijkheid van zijn stiel te tonen. “Ik weet dat we hard, nors en cynisch kunnen overkomen.”

De laatste worp van Peter Boeckx (59) is er eentje over de advocatuur. In ‘Justice For All’ volgt de reportagemaker van onder andere ‘The Sky Is The Limit’ zeven topadvocaten in hun handel en wandel aan de Vlaamse en Brusselse balies. De haantje-de-voorste-attitude druipt ervan af in de afleveringen. Bij alle advocaten, maar de uitspraken van Mounir Souidi blijven toch het meeste bij. “Mijn beste cliënt?”, zo vraagt hij zich in de reeks luidop af. “Iemand die me zo weinig mogelijk belt, bijzonder riant betaalt en zo weinig mogelijk verklaringen aflegt. Uw leven op zich interesseert me niet, tenzij je mij kan betalen”, klinkt het onder meer. Iets waar de Antwerpenaar ook nu geen woord van terug neemt.

“Natuurlijk niet”, zegt Souidi. “Tijd is voor ons heel kostbaar. Dossiers van duizenden pagina’s voorbereiden kost tijd, pleiten ook. De tijd die resteert dient dan ook zo efficiënt mogelijk besteed te worden. Ik heb dus niet de mogelijkheid om dagelijks kosteloos enkele uren naar potentiële cliënten hun levensverhaal te luisteren. Een gespecialiseerde advocaat heeft nu eenmaal een prijskaartje. Ik ben grote fan van voetbalclub Antwerp, maar Cristiano Ronaldo zal ook niet voor tweeduizend euro per maand bij ons komen voetballen. Heldere afspraken maken over de tarieven heeft tenminste het voordeel van de duidelijkheid. Ik snap niet dat je daar iets kan tegen hebben.”

Volledig scherm Omar (met bril) en Mounir Souidi, advocaten in 'Justice For All'. © Eric de Mildt

Amerikaanse maffia

Mounir stemde, samen met zijn broer Omar (35), vrijwel meteen in op de vraag van Peter Boeckx om hen te volgen. “Omdat velen een verkeerd beeld hebben van ons, advocaten”, aldus Souidi. “In de media kunnen we soms hard, nors en cynisch overkomen, maar de reeks roept toch ook de menselijkheid op. Nu, ik vind niet dat ik me daarvoor moet verantwoorden hoor. Ik lig geen seconde wakker van wat anderen van me denken.”

Souidi gaat in de reeks onder meer op bezoek in de gevangenis bij zijn cliënt Dennis Burkas, beter bekend als pornoregisseur Dennis Black Magic. Maar hij geeft samen met zijn broer ook een rondleiding in zijn poepsjieke kantoor in Antwerpen-Zuid. Valt daarbij meteen op: de ingekaderde foto van Mickey Cohen, advocaat van Al Capone en lid van de Amerikaanse maffia, waarmee zijn boer en hij trots mee pronken. Niet meteen wat je noemt ‘het oppoetsen van een imago’.

“Het is niet zo omdat Cohen bij ons aan de muur hangt, dat we ermee dwepen”, zegt Souidi. “Maar zo’n figuur roept een bepaalde sfeer op waar we ons wel graag me associëren omdat ze in lijn ligt met ons beroep. Het is geen grijze muis. Net zoals bijvoorbeeld Winston Churchill, Cristiano Ronaldo en Rocky die ook aan die muur hangen. Bovendien, en dat wist Cohen ook, verdedigen we als advocaat nooit daden maar daders. Dat is de essentie van de advocatuur.”

Metallica

Peter Boeckx, die sinds 2018 aan het filmen is voor ‘Justice For All’, koos zijn titel niet toevallig. Ze verwijst naar ‘And Justice For All’, een nummer van Metallica waarin de heavymetalband een ode aan de overwinning beschrijft in plaats van aan een zoektocht naar de waarheid. Een credo waarin Souidi zich helemaal kan vinden.

“Natuurlijk”, zegt hij. “Justitie heeft altijd de mond vol over ‘het aan het licht brengen van de Waarheid’, met hoofdletter W. Dat vind ik nogal hoogdravend. Die absolute waarheid wordt alleszins niet gevonden in heel wat dossiers, dus die queeste is volgens mij altijd voor interpretatie vatbaar. En oké, ik zou liegen als ik zeg dat ik niet graag win. Bovendien ben ik fan van Metallica, prima titel dus.”

