Moorden, huwelijken, sektes en héél veel drama: 30 jaar Familie in 10 sleutelmomenten

TVZaterdagavond viert ‘Familie’ zijn 30ste verjaardag in de Lotto Arena, en wij vieren mee. Aan de hand van tien iconische momenten schetsen we het verleden van een van de langstlopende soaps ter wereld. Van de eerste scène tot de dood van Peter en Marie-Rose.

1991: de allereerste aflevering

Volledig scherm Eerste aflevering van Familie in 1991 © VTM

Op maandag 30 december 1991 zond VTM om 18.30 uur de allereerste aflevering van ‘Familie’ uit. Die avond debuteerde ook Katrien Devos als Jeanne in ‘De Kotmadam’. De allereerste scène werd gespeeld door Hilde De Roeck. Zij kwam als Marleen, de dochter van Anna (Annie Geeraerts), met haar fiets aangereden en gooide die tegen de gevel van het huis voor ze binnenging. Haar eerste woorden: “Ik ben thuis!”

Bekijk hier de reactie van Annie Geeraerts wanneer ze terugkijkt naar de eerste aflevering van 'Familie':

1992: de eerste dode

Volledig scherm Familie - De eerste dode: Pierrot, de zoon van Rita (oorzaak van haar drankprobleem) © VTM

Pierrot, het zoontje van Rita Van den Bossche (Jacky Lafon), sterft aan een zeldzame bloedziekte. Van verdriet en miserie raakt Rita aan de drank en gaat van dan af door het leven als ‘Zatte Rita’. Later wordt ze opnieuw zwanger en geeft ze haar kindje weer de naam Pierrot.

1993: zwarte dag

Volledig scherm De geboorte van de eerste ‘Familie’-baby op 10 mei 1993 © VTM

Jan en Monique krijgen een kindje. Actrice Riet Van Gool liet haar zwangerschap in de reeks inschrijven en haar bevalling was in de serie te zien, maar haar baby overleed twee dagen later. Ook haar personage verloor toen haar kind. De zwartste dag in de geschiedenis van ‘Familie’.

1995: de sekte van Salomon

Peter Van den Bossche en zijn lief Willeke raken in Amerika verzeild in de sekte van Salomon, waarvan de leden later massaal zelfmoord plegen. Peter wordt in het begin gespeeld door Erik Goossens, die de scepter doorgeeft aan Gunther Levi omdat hij het te druk heeft met zijn carrière als zanger van Leopold 3 en presentator.

1997: de grote gijzeling

In de seizoensfinale wordt de hele familie Van den Bossche gegijzeld in het Hilton in Antwerpen. De terroristen blazen het hotel op, maar iedereen kan net op tijd ontsnappen. ’s Anderendaags zakken heel wat ‘Familie’-kijkers af naar de Groenplaats om de ravage te aanschouwen, maar uiteraard staat het Hilton nog gewoon recht.

1999: Guido vermoord op Malta

Vroeger was er bijna elk seizoen een verhaallijn die zich in het buitenland afspeelde. Een traditie die door besparingen jaren geleden werd afgeschaft. Zo werd Guido op Malta vermoord door een van de handlangers van Salomon, de leider van de sekte waar Guido’s zoon Peter zich ooit bij aansloot. In 2018 werden zijn stoffelijke resten opgegraven om een DNA-staal te laten afnemen, maar de kist bleek leeg...

2011: moordpoging

“Zie ze daar staan, de smoelentrekker” en “Ja, ja, ik heb gedronken. En dat is uw schuld, klotewijf!” Het heeft nooit echt geboterd tussen Zatte Rita en Marie-Rose, maar hun vete bereikte in deze scène een hoogtepunt. Het is zonder twijfel het meest iconische tafereel uit ‘Familie’: Zatte Rita probeert Marie-Rose te wurgen, maar Mathias komt juist op tijd tussenbeide.

2017: taboes doorbreken

Volledig scherm © Familie

De makers van ‘Familie’ hebben, vooral de laatste jaren, veel oog voor maatschappelijke tendenzen. Het eerste homohuwelijk in een Vlaamse soap kon dan ook niet uitblijven. Die eer was in 2017 weggelegd voor Rudi en Zjef. Zij trouwden overigens op dezelfde dag als Mathias en Veronique. De twee hebben intussen al heel wat watertjes doorzwommen, maar ze zijn nog altijd gelukkig getrouwd.

2021: eindelijk!

Na jaren van aantrekken en afstoten en vele passionele momenten is het eindelijk zover: het huwelijk tussen publiekslievelingen Lars (Kürt Rogiers) en Veronique (Sandrine André). Voor haar is het al het vierde huwelijk in de reeks. Ze was eerder getrouwd met Giancarlo, Mario en Mathias.

2022: de dood van Peter en Marie-Rose

Tijdens een woningbrand sterven Peter en Marie-Rose. De hele familie neemt afscheid en iedereen deelt in het verdriet. Dat brengt de familie weer bij elkaar. Voor Martine Jonckheere en Gunther Levi is het een bitter afscheid van ‘Familie’. Met de dood van hun personages lijkt hun rol definitief uitgespeeld, al blijft in een soap natuurlijk alles mogelijk. Peter werd ooit vermoord, maar bleek achteraf slechts schijndood. En Marie-Rose stortte ooit in zee met een helikopter, maar jaren later bleek dat ze de crash toch overleefd had.

