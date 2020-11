Moora Vander Veken keert terug in 'Thuis' en Antony Arandia debuteert in 'Familie’

TVVerrassend nieuws voor de fans van 'Thuis': Moora Vander Veken (28) is binnenkort opnieuw in de reeks te zien. En er is ook een nieuw gezicht in ‘ Familie ’: Antony Arandia (34), die momenteel opnieuw te zien is in ‘Sara’, heeft een gastrol in de VTM-soap te pakken.

Haar comeback moest één van de surprises worden in de jubileumaflevering van 23 december, wanneer 'Thuis' zijn 25ste verjaardag viert. Maar het geheimpje lekte per ongeluk uit nadat Moora een onschuldige selfie op haar Instagram-pagina had gepost. Op de foto pronkt de actrice in een loge met een ruiker bloemen, die ze van haar collega's na een opname had gekregen. Ze schreef erbij dat ze op de tv-set veel liefde had gevoeld. Het was onduidelijk om welke serie het ging. Tot verschillende 'Thuis'-acteurs enthousiast reageerden met hartjes en de spoilerboodschap 'Ik was er ook bij'. Aangezien de scènes die nu worden ingeblikt pas rond de feestdagen worden uitgezonden, wil dat zeggen dat Olivia Kerstmis met haar vrienden zal vieren. En met alle 'Thuis'-kijkers die haar al meer dan een jaar moeten missen.

Volledig scherm Moora Vander Veken (Olivia) in haar loge bij Thuis © Instagram

Antony is terug

Twaalf jaar geleden was Antony Arandia dé rijzende ster in Vlaanderen dankzij zijn rol in ‘Sara’, de telenovelle die nu door VTM wordt heruitgezonden. Het tieneridool rijfde de ene rol na de andere binnen, won ‘Sterren op de dansvloer’ en verbaasde iedereen in ‘Expeditie Robinson’. Maar daarna sputterde de motor. En toen hij barman werd, werd het helemaal stil rond hem. Tot nu. “Ik wist op voorhand dat deze gastrol in ‘Familie’ slechts tijdelijk zou zijn en dat vond ik helemaal oké”, aldus Antony. “Mijn verschijning zal kort, maar zeer krachtig zijn. In coronatijden is elke acteeropdracht welkom, maar hier had ik écht veel zin in, want ik hoop dat deze kans wat deuren zal openen. Mijn laatste tv-rol dateert al van vier jaar geleden. Misschien zullen andere tv-makers me opmerken en iets sneller aan mij denken als ze nog eens een acteur nodig hebben.”

“Ik verkoop met plezier veel show achter mijn bar in Brussel, maar acteren blijft toch mijn passie. Mijn personage Joaquin duikt eerstdaags op als klant in de Foodbar. Daar werkt Zjef en die is meteen overdonderd door mijn verschijning. De kijker weet al dat zijn man Rudi bijzonder veel sympathie voelt voor Raven en dat Zjef daar jaloers op is. Joaquin wordt de pasmunt voor die jaloezie en de stoorzender in de relatie. Mijn opnames zijn achter de rug, en mijn verhaallijn kent een open einde. Dus als de makers met Joaquin verder willen: dat kan. (lacht)”

LEES OOK