Monsters en moordenaars verschuilen zich: dit zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz

‘Hotel Beau Séjour’, seizoen 1 en 2 - vanaf 5 april op Netflix

De reeks van productiehuis De Mensen werd in 2017 voor het eerst uitgezonden in ons land, en kon sindsdien ook heel wat andere landen bekoren. Ze werd uitgezonden in Frankrijk, Duitsland en Nederland. Dankzij Netflix wordt ‘Beau séjour’ zelfs wereldwijd beschikbaar. Het verhaal gaat over Kato, die haar eigen lijk vindt in Hotel Beau séjour en dan maar zelf op zoek gaat naar haar moordenaar.

‘Dirty Lines’ - vanaf 8 april op Netflix

‘Dirty Lines' is een Netflix-original-reeks over de ultieme stad van seks, drugs en verderf: Amsterdam. In het Nederland van 1980 arriveren drie studentes aan de universiteit in de bruisende hoofdstad. Daar raken ze voor ze het goed en wel beseffen verwikkeld in een heel uniek netwerk: eentje van vrouwen die telefoonseks hebben om een centje bij te verdienen. De drie gaan in dienst bij een sekslijn die werd opgericht door twee wel héél verschillende broers.

STREAMZ

‘Tony Hawk: until the wheels fall off’ - vanaf 6 april op Streamz en Streamz+

Via intieme en exclusieve interviews met Tony Hawk zelf, geeft de film een nieuwe kijk op het leven van de skateboarder, zijn legendarische carrière en de relatie met de sport waar hij al decennialang synoniem voor staat. Hawk, een pionier op het gebied van modern verticaal skaten, die op 53-jarige leeftijd nog steeds zijn grenzen verlegt, blijft een van de meest invloedrijke skateboarders aller tijden.

‘Midnight in the Switchgrass’ - vanaf 6 april 2022 op Streamz+

Een jonge vrouw lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen. Het vermoeden bestaat dat ze het nieuwe slachtoffer is geworden van een ongrijpbare seriemoordenaar. Een FBI-agent (Megan Fox) besluit samen met een officier uit de staat Florida (Emile Hirsch) eigenhandig een onderzoek op te starten. Bruce Willis en Machine Gun Kelly spelen ook een rol in de film.

Tien jaar werkte Joshua Riverton voor een internationaal bedrijf dat nalatig is op het gebied van milieu. Wanneer zijn dochter ziek wordt, komt hij in actie als klokkenluider en verandert zijn leven in chaos. Joshua vermoedt dat duistere krachten de waarheid verbergen. Een confrontatie met zijn voormalige baas, dr. Woeland, loopt uit de hand en Joshua slaat op de vlucht. Joshua begint zijn greep op de realiteit te verliezen wanneer hij zich afvraagt of er daadwerkelijk duistere krachten zijn. Zou het allemaal in zijn hoofd kunnen zitten?

DISNEY+

‘Sex Appeal’ - vanaf 8 april op Disney+

Avery Hansen-White doet geen dingen waar ze niet geweldig in is. Dus als haar vriendje op afstand hints geeft dat hij hun relatie op een hoger niveau wil brengen, gaat ze op pad om haar seksualiteit onder de duim te krijgen met haar oudste vriend, Larson, als proefkonijn. In deze hilarische tienerkomedie komt Avery erachter dat er meer achter seks en liefde zit dan de handelingen. Relaties vereisen dat je je hoofd en je hart erbij houdt.

‘Single Drunk Female’ - vanaf 6 april op Disney+

Door een grote misstap bij een New Yorks mediabedrijf wordt de 20-jarige alcoholiste Samantha Fink gedwongen om de enige kans aan te grijpen die ze heeft om nuchter te worden en een gevangenisstraf te ontlopen: terug in huis gaan bij haar dominante moeder Carol. Terug in Greater Boston begint Samantha haar leven weer op te pakken. Ze werkt in de plaatselijke kruidenierszaak en wordt geconfronteerd met alle factoren die haar aan het drinken hebben gebracht. Geconfronteerd met de herinneringen aan haar oude leven, waaronder conflicten met haar vroegere beste vriendin die nu met haar ex uitgaat, begint Samantha aan een zoektocht om haar slechtste ik achter zich te laten en haar beste ik te ontdekken. Ongeveer.

