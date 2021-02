Mogelijke recordverkoop in ‘Stukken Van Mensen’ dankzij Napoleon-pistolen

In de plaats daarvan werden alternatieven bedacht: van het klinken met glazen over het kloppen met de veilinghamer tot het geven van een vuistje. In de eerste aflevering staat meteen een topper in de aanbieding. Wapenverzamelaar Ives Devos komt langs met twee pistolen van Napoleon Bonaparte. Daarvoor zet u zich beter ietsje rechter in uw zetel, want Devos is degene die twee jaar geleden het duurste item ooit verkocht in 'Stukken van mensen'. Toen kocht Patrick een handgemaakte revolver van de Amerikaanse president JFK voor een duizelingwekkende 350.000 euro. Voorts passeren onder meer een unieke foto van John Lennon en een boek van popart-grootheid David Hockney.